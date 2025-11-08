Türkiye’de uygulanmalı mı? Deepfake tehlikesine karşı ilginç çözüm

Danimarka hükümeti, yapay zeka ile insanların yüzleri ve sesleri kullanılarak üretilen sahte videolar ve ses taklitlerini engelleme amacıyla telif yasası hazırlıyor.

Danimarka’daki yeni yasal düzenleme, her vatandaşa yüz, ses ve bedensel veriler dahil olmak üzere kişisel verilerinin tüm mülkiyet haklarını teslim edecek. Bu şekilde hiçbir yapay zeka sistemi ya da şirketin, kişilerin rızası olmaksızın bunları kopyalamasına ve kullanmasına izin verilmeyecek. Düzenleme, "deepfake" olarak tanımlanan ve kişinin yüzü, bedensel ölçüleri ve sesi temel alınarak üretilen gerçekçi görsel ve işitsel materyalleri, söz konusu ferdi dijital olarak temsil eden bir içerik olarak tanımlayacak.

Danimarka hükümeti tarafından yapılan açıklamada bu adımın, insanların kişisel kimliklerini oluşturan fiziksel özelliklerinin dijital taklit uygulamalarına karşı korunmasını güçlendireceği ve bu düzenlemenin Avrupa’da bir ilk olacağına inandıkları ifade edildi. Kültür Bakanlığı, meseleye ilişkin geniş bir partiler üstü mutabakat sağlandıktan sonra mevcut yasanın değiştirilmesine yönelik bir teklifi önce istişareye açmayı ve ardından değişiklik teklifini sunmayı planlıyor.

Danimarka Kültür Bakanı Jakob Engel-Schmidt, parlamentoda görüşülecek düzenlemenin herkesin kendi görünüşü ve sesine ilişkin haklara sahip olduğu konusunda "kesin ve net" bir mesaj göndermesini umduğunu söyledi.

"Mevcut yasa, insanları yapay zeka karşısında bu şekilde korumuyor"

Engel-Schmidt yaptığı açıklamada, "Düzenleme konusunda hepimiz hemfikiriz. Herkesin kendi bedeni, sesi ve yüz özelliklerine sahip olma hakkı olduğuna dair kesin ve açık bir mesaj gönderiyoruz. Görünen o ki mevcut yasa, insanları yapay zeka karşısında bu şekilde korumuyor" şeklinde konuştu. Engel-Schmidt, "İnsanlar, dijital bir fotokopi makinesinden geçirilip her türlü amaç için kötüye kullanılabilir ve ben böyle bir şeyi kabul etmeye hazır değilim" dedi.

Parlamentoda ezici çoğunluğun desteğine sahip olduğuna inanılan düzenleme, yapay zeka teknolojisindeki yeniliklerin insanlara ait gerçeğinden ayırt edilmesi zor olan içerikler üretmesinin kolaylaştığı ve hızla yaygınlaştığı bir dönemde geldi.

Yasalaşması halinde bu düzenleme, Danimarka’da insanlara rızaları olmadan paylaşılan bu içeriklerin çevrimiçi platformlardan kaldırılmasını talep etme hakkı verecek. Telif haklarının ihlali, etkilenen kişilere tazminat ödenmesi ihtimalini de doğuracak.

Hükümet, yeni düzenlemelerin parodi ve hicvi etkilemeyeceğini ve bunlara izin verilmeye devam edileceğini duyurdu.