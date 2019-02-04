Türkiye’de üretilen Toyota C-HR Hybrid zirvede

Türkiye ve Japonya’da üretilip 90’ı aşkın ülkeye gönderilen kompakt SUV Toyota C-HR Hybrid, 2018’de 202 bin 289 adet satışla dünyanın en çok tercih edilen hibrit otomobil modeli oldu. Otomobil, Avrupa ülkelerinde rağbet gördü. Geçen sene bu ülkelere yapılan satış 141 bin 145’i buldu. Toyota’nın C-HR modellerine Türkiye’de de talep yağdı. 2016 Kasım ayından bu yana 11 bin 688 adet satılan modellerin yüzde 5 bin 985’i (Yüzde 51,2) hibrit versiyon olarak açıklandı. Toyota 2018’de 3 bin 373 adetlik hibrit otomobil satışı gerçekleştirdi. Toplam satışlar içindeki hibrit payı yüzde 10’a ulaştı.