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Türkiye'de üretilen Toyota C-HR Hybrid zirvede

Türkiye'de üretilen ilk hibrit otomobil olma özelliğini taşıyan ve 2018'de dünya genelinde 202 bin 289 adet satılan C-HR Hybrid, şirketin halen satışta olan 39 farklı hibrit modeli ve versiyonu arasında birinci sırada yer aldı

03 Şubat 2019 Pazar 15:06
Türkiye'de üretilen Toyota C-HR Hybrid zirvede

İSTANBUL (AA) - Toyota’nın Türkiye ve Japonya'daki fabrikalarında üretilip dünyanın 90'dan fazla ülkesine ihraç edilen kompakt SUV Toyota C-HR Hybrid, 2018 yılında dünyanın en çok tercih edilen hibrit otomobil modeli olmayı başardı.

Toyota'dan yapılan açıklamaya göre, 2016'da üretimine başlanan ve Türkiye'de üretilen ilk hibrit otomobil olma özelliğini taşıyan C-HR Hybrid, 2018'de tüm dünyada 202 bin 289 adet sattı. C-HR Hybrid, bu sayı ile şirketin halen satışta olan 39 farklı hibrit modeli ve versiyonu arasında birinci sırada yer aldı.

Toyota C-HR Hybrid satışlarının 141 bin 45'i Avrupa'da gerçekleşti. Bunun yanında Toyota'nın toplam Avrupa hibrit otomobil satışları da 2018'de önceki yıla göre yüzde 18 artarak 464 bin 367 adede ulaştı.

Alternatif yakıt araştırmalarına 1970'li yıllarda başlayan ve 1997'de ilk seri üretim hibrit otomobil Prius'u sunan Toyota, bugün itibarıyla tüm dünyada 13 milyon 104 bin 275 hibrit otomobil satışıyla lider konumda bulunuyor. Kendi kendini şarj edebilen, tasarruflu ve çevreci özellikleriyle öne çıkan Toyota'nın hibrit modelleri, Avrupa’da da satış rekorları kırdı. Avrupa’da, 2000 yılından bu yana 2 milyon 160 bin 501 adede ulaşan hibrit otomobil satışıyla kırılması güç bir rekorun sahibi de olan Toyota, C-HR Hybrid ile bu başarısını taçlandırıyor.


- İç pazarda da yükselişini sürdürüyor


Türkiye'ye büyük gurur yaşatan ve kullanıcıların hibrit araçlara geçişini hızlandıran Toyota C-HR Hybrid, iç pazarda da yükselişini sürdürüyor.

Toyota C-HR'de Kasım 2016'dan bu yana Türkiye'de 11 bin 688 adetlik satış gerçekleştirilirken, bu satışların yüzde 51,2'si 5 bin 985 adetle hibrit versiyon oldu.

Toyota 2018’de 3 bin 373 adetlik hibrit otomobil satışı yaparken, markanın toplam satışları içindeki hibrit payı yüzde 10'a ulaştı. Toyota 2019'da Türkiye'de hibrit versiyonu da üretilecek olan 12. nesil Corolla ile birlikte Türkiye pazarında, Yaris Hybrid, RAV4 Hybrid, Prius ve Toyota C-HR Hybrid ile yer almaya devam edecek.

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Haber Tarihi: 03 Şubat 2019 Pazar 15:06
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