Türkiye'de üretildi! Dünyadan talep yağıyor

Konya'da bir firmanın, Selçuk Üniversitesinin katkısıyla 2012 yılında başlattığı Ar-Ge çalışmaları, 2014'te Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) desteğiyle hız kazandı.

Geçen yıl her yöne gidebilen özellikte forklift üretmeyi başaran firmanın ürünleri, yurt dışından büyük ilgi görüyor.



Firmanın Ar-Ge projeleri sorumlusu Mahmut Çimen, yaptığı açıklamada, ürettikleri forkliftleri genellikle yurt dışına gönderdiklerini söyledi. Çimen, "Estonya, Avusturya, Belçika ve Fransa başta olmak üzere birçok Avrupa ülkesine forklift ihraç ediyoruz. 49 ülkeden 151 firma, bu ürünün bayisi olmak için başvuruda bulundu. Şu ana kadar yurt dışında 20 bayi açtık." dedi.



Türkiye'deki cari açığın, ithalatı yapılan ürünlerin yurt içinde üretilmemesinden kaynaklandığını dile getiren Çimen, "Biz, ürettiğimiz forkliftler ile bu açığın kapanmasına katkıda bulunmak, devletimize ve milletimize faydalı olmak istiyoruz." diye konuştu.



Çimen, geliştirdikleri tekerlek sistemi sayesinde forkliftlerin dar alanda her yöne hareket edebildiğini kaydetti.

Ekipmanların yüzde 88'i yerli

Forkliftte kullanılan ekipmanların yüzde 88'inin yerli olduğunu, bu oranı 5 yıl içinde yüzde 100'e çıkarmayı amaçladıklarını aktaran Çimen, şöyle devam etti:



"Yazılımı ve tasarımı, elektronik, mekanik ve hidrolik aksamının tamamı Türk mühendisler tarafından yapıldı. İki tona kadar yükü 4,5 metre yüksekliğe kaldırabiliyor. Yengeç yürüyüşü dediğimiz yan yan yürüyüşü yapabiliyor ve bu sayede yükleri kapılar veya dar bölgelerden daha az manevra ile rahatça çıkarabiliyor. Olduğu yerde 360 derece dönüş ve çapraz hareketler yapabiliyor. Zeminin zedelenmesini önleyen sisteme, aşırı yük engelleyici uyarıcılara ve kaldırdığı yükü gösteren çok kullanışlı bir ekrana sahip."

"Firmalar Ar-Ge'ye önem vermeli"

Forklift projesinde elde edilen başarıda en önemli faktörün, Ar-Ge'ye yaptıkları yatırımlar olduğuna dikkati çeken Çimen, nitelikli ve yüksek teknolojiye sahip ürünler ortaya konulduğunda hem yurt içi hem de yurt dışından alıcı çıktığını söyledi.



Çimen, 6 yıllık emeğin ardından böyle bir ürünü ortaya çıkardıklarına işaret ederek, şunları kaydetti:



"Firmalar Ar-Ge'ye önem vermeli ve üniversiteler ile iş birliği yapmalı. Selçuk Üniversitesindeki hocalarımızın akademik bilgilerini ve fabrikamızın 30 yıllık üretim tecrübesini, Ar-Ge sürecinde bir araya getirdik ve ortaya böyle bir ürün ortaya çıktı. Akademik dünya ile sanayinin bilgi ve tecrübesinin bir araya gelmesi ile birçok yeni ürünün ortaya çıkacağına inanıyorum."



Forkliftin özelliklerinin geliştirilmesi konusunda çalışmalarının devam ettiğini anlatan Çimen, savunma sanayisi alanında kullanılabilecek ürünler üzerine de çalıştıklarını bildirdi.