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Aktüel Türkiye'de son 24 saatte 30 bin 103 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 182 kişi hayatını kaybetti
Aktüel

Türkiye'de son 24 saatte 30 bin 103 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 182 kişi hayatını kaybetti

Son 24 saatte 174 bin 443 Kovid-19 testi yapıldı, ağır hasta sayısı 4 bin 903 oldu, son 24 saatte 3 bin 611 kişinin Kovid-19 tedavisinin tamamlanmasıyla iyileşenlerin sayısı 396 bin 227'ye yükseldi - Toplam hasta 487 bin 912 olurken vefat sayısı 13 bin 373'e çıktı - Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: - "Bugün tespit edilen 4903 ağır hastamız var. Sağlık ordumuz ağır yük altında. Her birimiz tedbirlere uymakla mesulüz. Bu kişisel bir tercih değil, toplumsal bir zorunluluktur"

Yeniakit Publisher
2020-11-28 19:54:58 -
Türkiye'de son 24 saatte 30 bin 103 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 182 kişi hayatını kaybetti

ANKARA (AA) - Türkiye'de son 24 saatte 174 bin 443 Kovid-19 testi yapıldı, 30 bin 103 kişinin testi pozitif çıktı, 182 kişi hayatını kaybetti.

Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu, "covid19.saglik.gov.tr" adresinden paylaşıldı. Güncel verilere göre, son 24 saatte 174 bin 443 Kovid-19 testi yapıldı, 30 bin 103 kişinin testi pozitif çıktı, hasta sayısı 6 bin 714 kişi oldu.

Son 24 saatte, 182 kişi hayatını kaybetti, 3 bin 611 kişinin Kovid-19 tedavisinin tamamlanmasıyla iyileşenlerin sayısı 396 bin 227'ye yükseldi. Bugün 182 kişinin hayatını kaybetmesiyle mart ayından bugüne kadar en yüksek vefat sayısı görüldü.

Toplam test sayısı 18 milyon 247 bin 424'e ulaştı. Hasta sayısı 487 bin 912, vefat sayısı 13 bin 373, ağır hasta sayısı 4 bin 903, aktif hasta sayısı 78 bin 312 oldu.

Haftalık verilere göre, bu hafta hastalarda zatürre oranı yüzde 3,4, yatak doluluk oranı yüzde 54,7, erişkin yoğun bakım doluluk oranı yüzde 71,3, ventilatör doluluk oranı yüzde 39,2, ortalama temaslı tespit süresi 11 saat, filyasyon oranı ise yüzde 99,8 olarak kayıtlara geçti. 

- "Sağlık ordumuz ağır yük altında"

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da verilere ilişkin Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, sağlık çalışanlarına dikkati çekti.

Bakan Koca, "Bugün tespit edilen 4 bin 903 ağır hastamız var. Sağlık ordumuz ağır yük altında. Her birimiz tedbirlere uymakla mesulüz. Bu kişisel bir tercih değil, toplumsal bir zorunluluktur." ifadelerini kullandı.

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