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Aktüel Türkiye'de son 24 saatte 2 bin 841 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu, 88 kişi hayatını kaybetti
Aktüel

Türkiye'de son 24 saatte 2 bin 841 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu, 88 kişi hayatını kaybetti

Son 24 saatte 148 bin 482 test yapıldı, ağır hasta sayısı 3 bin 230 oldu, 2 bin 181 kişinin Kovid-19 tedavisinin tamamlanmasıyla iyileşenlerin sayısı 346 bin 794'e yükseldi - Sağlık Bakanı Koca: - "Ağır hasta sayısındaki artış devam ediyor. Artan hasta sayısını düşürecek olan hareketliliği ve teması azaltarak tedbirlere beraberce uymaktır"

Yeniakit Publisher
2020-11-12 19:58:53 -
Türkiye'de son 24 saatte 2 bin 841 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu, 88 kişi hayatını kaybetti

ANKARA (AA) - Türkiye'de son 24 saatte 2 bin 841 kişiye yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tanısı konuldu, 88 kişi yaşamını yitirdi.

Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu, "covid19.saglik.gov.tr" adresinden paylaşıldı.

Güncel verilere göre, son 24 saatte 148 bin 482 Kovid-19 testi yapıldı, 2 bin 841 kişiye hastalık tanısı konuldu. Son 24 saatte 88 kişi hayatını kaybetti, 2 bin 181 kişinin Kovid-19 tedavisinin tamamlanmasıyla iyileşenlerin sayısı 346 bin 794 yükseldi.

Toplam test sayısı 15 milyon 713 bin 891'e ulaştı. Hasta sayısı 404 bin 894, vefat sayısı 11 bin 233, ağır hasta sayısı 3 bin 230, aktif hasta sayısı 46 bin 867 çıktı oldu.

Haftalık verilere göre, bu hafta hastalarda zatürre oranı yüzde 4,2, yatak doluluk oranı yüzde 53,5, erişkin yoğun bakım doluluk oranı yüzde 69,9, ventilatör doluluk oranı yüzde 34,9, ortalama temaslı tespit süresi 12 saat, filyasyon oranı ise yüzde 99,7 olarak kayıtlara geçti.

- "Maske ile virüs yükünü düşürelim"

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından verilere ilişkin yaptığı paylaşımda şu ifadeyi kullandı:

"Bugün tespit edilen 2 bin 841 yeni hastamız var. Ağır hasta sayısındaki artış devam ediyor. Artan hasta sayısını düşürecek olan hareketliliği ve teması azaltarak tedbirlere beraberce uymaktır. Maske ile virüs yükünü düşürelim."

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