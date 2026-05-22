Türkiye’de Hantavirüs riski: Yeni pandemi başladı mı? İşte bilimsel gerçekler

Koronayı takip eden, geçmişte 1919 yıllarında ülkemizde ve dünyada yaşanan Korona pandemisi'nden sonra Türkiye'yi de ağır bir şekilde vuran, daha sonra Asya gribiyle devam eden ve 1950'lerde yine Türkiye'yi ağır biçimde saran tıbbi mekanizma nasıl işlemekte? Asya gribi başladı mı?

Önce makale okumak zorunda olan bilim adamı hekimlerin resmi dili sayabileceğimiz Fransızca açıklamaya yer verelim daha sonra konumuzu herkesin anlayabileceği bir tarzda, izah edelim.

Korona vakalarının en yoğun olduğu hekimlerin dahi hayatını kaybettiği dönemde Akit gazetemizden görsel esaslı sunumlarından birisinde bir döngüden bahsetmiştim. Daha doğrusu bilimin bahsettiği bir döngüyü güzel Türkçemizle özetlemiştim.

Bana ulaşan e-maillerden anladığım kadarıyla çok da yararlı bir sağlıkta görsel eğitim yaptığımız çalışma başarılı olmuştu. Bilimsel açıdan eklemek zorunda kaldığım Fransızca metinde geçen...début mai 2026...de cas pas facilement d'une personne à l'autre, contrairement aux maladies respiratoires comme la grippe... anlatımı üstünden Türkiye'deki sağlık sorunları açısından, belki modaya uyarak bir sürü gereksiz açıklamalar yapacak kişilere itibar edilememesi için kelime kelime meselenin aslını özetleyelim. Evet karşımızda bir döngü var: Bu kez İngilizce terminoloji ile verirsek...a rare cluster of hantavirus... karşımızda: hata Hanta Virüs kapımızı çaldı bile. Fakat bunun, bilimsel, gerçek apaçık dile getirilirse, bulaşma ihtimali Korona ile kıyaslanamayacak ölçüde sıfıra yakın düzeydedir. Bizi ilgilendirebilecek yönü sadece koronadan daha öldürücü olması. Adeta sıradan zatürre belirtileri ve tehlikeli ölçüde yüksek ateş görüldüğü zaman hastaneye veya özel kliniklere başvurmak can kayıplarını sıfıra indirmek bakıından %100 başarı getirecek ülkemizdeki tıp hizmetlerine. Mevzu bu noktada bir de kalabalık çalışan gruplarıyla iş yerlerinin riski açık olup olmadığı, kalabalık kümeler açısından benzerlik gösteren okullarda riskin yüksek bulunup bulunamayacağı noktacıklarında yoğunlaşabilir uyarıcı cevabımız şudur: telaşa ve abartılı önlemlere asla ihtiyaç yoktur, basit manada toplu taşıma araçlarında maske kullanılması tamamen yeterli olacaktır. Çünkü hastalık daha ziyade hasta bireylerin akciğerlerinden solunmuş atık hava itibari ile atmosferde asılı kalan ıslak mikro tanecikler yoluyla bulaşmaktadır ki bunlar da öksürme yahut öksürme bulaşma riskini asla artırmaz, sadece kalabalık ortamda maske takılması Corona dönemlerinden alışılmış biçimde uygulanarak karşımızdaki yeni sağlık tehlikesi izale edilmiş olur. Bu konuda aşı söz konusu bile değildir. Temas ettiğimiz yüzeylerin salgınla hiçbir bulaşıcılık bağlantısı taşımaması itibariyle elimizde nemli yahut ilaçlı mendillerle dolaşmanın da bir anlamı yoktur... telaşsız, abartısız, tedbir açısından panik oluşturmaya yönelik her türlü provokasyona karşı ayık olalım.