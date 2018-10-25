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Türkiye'de çocuk nüfusunun yarısı kahvaltı yapmıyor

Sabah kahvaltısı için en iyi seçeneğin menemen olduğunu söyleyen Prof. Dr. Derya Uludüz kahvaltıda karbonhidratlı besinlerin öğrencilerin kan şekerini düşürmesi nedeniyle konsantrasyon bozukluğuna neden olacağını belirtti. Prof. Dr. Uludüz, kahvaltı için en iyi seçeneğin menemen olduğunu, birçok çok yeşillik, protein ve yumurtanın da sütle beraber tüketilebileceğini söyledi. Beslenme Uzmanı ve Diyetisyen Serkan tutar ise çocukların beslenme çantası hazırlanırken içine mutlaka kuru meyvekoyulması gerektiğinin altını çizdi. Diyetisyen Tutar, bir araştırmaya göre Türkiye' deki çocukların yüzde 50'sinin sabah kahvaltı yapmadığını ifade etti.

25 Ekim 2018 Perşembe 16:58
Türkiye'de çocuk nüfusunun yarısı kahvaltı yapmıyor

KAHVALTI EVDE YAPILMALI

Çocukların kahvaltıyı mutlaka evinde yapması gerektiğini söyleyen Prof. Dr. Derya Uludüz, "Sabah kahvaltı etmeden asla çocuklarımızı evden göndermemeliyiz. Çünkü kahvaltısı protein ağırlıklı olmalı. Bir yumurta mutlaka vermelisiniz. Yanında da süt olabilir. En güzel kahvaltı aslında menemen. Her türlü yeşillik var. Protein ağırlıklı ve yumurtası da var. Süt yerine bir bardak açık çay da verebilirsiniz. Bir dilim küçük ekmek de verebilirsiniz ama karbonhidrat ağırlıklı asla olmamalı. Siz kahvaltı vermediğinizde çocuğunuz gidip kantinden simit, poğaça, tost yiyor. Bunlar da kan şekerini yarım saat içinde düşürerek, çocuklar derse girdiğinde halsizlik, uyku hali ve konsantrasyon bozukluğuna neden oluyor" dedi.

ÇOCUKLARIN ÇOĞU GÜNE KAHVALTISIZ BAŞLIYOR

Klasik Türk kahvaltısının sabah kahvaltısı için ideal olduğunu söyleyen Beslenme Uzmanı ve Diyetisyen Serkan Tutar ise şunları söyledi: "Türkiye'deki her 10 çocuktan 5 ya da 6'sının kahvaltı yaptığı, yüzde 50'sine yakın bir oranda çocukların kahvaltı yapmadığı biliniyor. Özellikle bizim klasik kahvaltı dediğimiz peynir çeşitleri, yumurta, omlet, menemen, sebzeli omlet olarak çocuklarınıza sunabilirsiniz. Sabah kahvaltısında karbonhidrat kaynağı olarak da tam tahıllı ekmekler tüketilebilir ya da meyve tercih edilebilir. Miktarı ya da sıklığına dikkat edilmesi şartıyla pekmez ve bal da tercih edilebilir. Sabah kahvaltısı özellikle çocuğun gün içindeki konsantrasyonunu etkilediğinden çocuğun dersindeki başarısını da arttırıyor. Sabah kahvaltısında karbonhidrat ağırlıklı, poğaça, simit olan bir kahvaltı çocuğun konsantrasyonunu hızlıca düşüreceği için çocuğun uykusunun gelmesine ve başarısının da düşmesine neden oluyor."

 

Haber Tarihi: 25 Ekim 2018 Perşembe 16:58
  1. kahvaltı
  2. çocuk sağlığı
  3. sağlıklı beslenme

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