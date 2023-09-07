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Gündem Türkiye'de 7 büyüklüğünde deprem olma ihtimali bulunan iller açıklandı!
Gündem

Türkiye'de 7 büyüklüğünde deprem olma ihtimali bulunan iller açıklandı!

Yeniakit Publisher
2023-09-07 11:31:00 -
Türkiye'de 7 büyüklüğünde deprem olma ihtimali bulunan iller açıklandı!

Jeoloji Mühendisleri Odası yaptığı çalışmada, Türkiye'de 7 büyüklüğünde deprem olma ihtimali bulunan illeri belirledi.

Jeoloji Mühendisleri Odası yaptığı çalışmada, Türkiye'de 7 büyüklüğünde deprem olma ihtimali bulunan illeri belirledi.

Türkiye'de 7 büyüklüğünde deprem olması muhtemel yerler belli oldu.

24 İL İNCELENDİ

Jeoloji Mühendisleri Odası altından doğrudan fay hattı geçen 24 ili incelemeye aldı. Jeoloji Mühendisleri Odası'nın incelemesi Hatay, Konya, Bingöl, Kahramanmaraş, Osmaniye, Manisa, Burdur, Balıkesir, Aydın, Erzurum, Tokat, Kocaeli, Kayseri, Muğla, Denizli, Eskişehir, Erzincan ve Hakkari gibi şehirleri kapsıyor.

Bunun yanı sıra, Kütahya, Aksaray ve Sakarya'da da fay hattı üzerine kurulu kentlerin raporları tamamlanarak Bursa, İzmir ve Bolu için de deprem riski araştırmaları başladı.

Türkiye'nin pek çok şehri aktif fay hatları üzerinde ve etrafında yer alırken deprem riski yüksek iller arasında Marmara Bölgesi, İstanbul ve İzmir ilk sırada yer alıyor. Özellikle de İstanbul'da deprem teyakkuzu ilan edilirken yine Adıyaman, Balıkesir, Manisa, Aydın, Denizli ve Tekirdağ'da deprem riski yüksek olan iller arasında yer alıyor.
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