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Aktüel Türkiye’de 48 bin 453 kişi adaletin tecellisine hizmet ediyor
Aktüel

Türkiye’de 48 bin 453 kişi adaletin tecellisine hizmet ediyor

Adalet Bakanlığı sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla, Türkiye genelinde 65 temel uzmanlık, 737 alt uzmanlık alanında 48.453 bilirkişi; adaletin tecellisine hizmet etmek için çalıştığını açıkladı.

Yeniakit Publisher
2021-08-23 17:13:00 -
Türkiye’de 48 bin 453 kişi adaletin tecellisine hizmet ediyor

 yeniakit  Ankara 

Adalet Bakanlığı resmi Twitter hesabından Türkiye genelinde 65 temel uzmanlık, 737 alt uzmanlık alanında 48.453 bilirkişi; adaletin tecellisine hizmet etmek için çalıştığını paylaştı.
Bakanlık yaptığı paylaşımlarla bilirkişilik hakkında bilgilendirmelerde bulunarak vatandaşların rakamlar verdi.

 

Yapılan açıklamada, "Bilirkişilik Kanunu ile birlikte bilirkişilik alanı denetimsiz bir alan olmaktan çıkarılmıştır. Bilirkişiler görevlerini yerine getirirken bilirkişilik temel ilkelerine ve bilirkişilik etik ilkelerine aykırı tutum ve davranışlarda bulunduklarında disiplin incelemesine tabi tutulmaktadır. Bilirkişiler hakkında resen veya şikâyet üzerine bilirkişilik bölge kurullarınca yapılan denetim ve disiplin incelemeleri sonucunda eylemlerinin niteliğine göre uyarma, geçici olarak listeden çıkarma veya kalıcı olarak bilirkişilik sicili ve listesinden çıkarılma yaptırımları uygulanmaktadır.

Adalet Bakanlığı tarafından bilirkişilerin akreditasyonunun sağlanması ve uzmanlık alanlarına göre bölge bilirkişi listelerine kabullerinin ve listelerden görevlendirilmelerinin sağlanması amacıyla bilirkişilik alanında ilk kez, 65 Temel Uzmanlık, 737 Alt Uzmanlık Alanı oluşturulmuştur. Türkiye genelinde, spor bilimlerinden sanat koleksiyonlarına, kentsel dönüşümden biyolejiye, bu uzmanlık alanlarında toplam 48.453 bilirkişi, adil süreçlerin hız ve güvenilirliğini artırmak için çalışıyor."

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