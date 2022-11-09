'Türkiye Yüzyılı'na Nefes'te Özlem Balcı sürprizi

Tarım ve Orman Bakanı Prof. Dr. Vahit Kirişci, "11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü'nün bu yılki temasını, 'Türkiye Yüzyılı'na Nefes' olarak belirledik. Bu yıl, 7'den 70'e hepimizin dikeceği milyonlarca fidan Türkiye Yüzyılı'na nefes olacak." dedi.

Bakan Kirişci, DSİ Sosyal Tesislerinde düzenlenen 11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü Lansmanı'na katıldı. Kirişci burada "Yeşil Vatan"ın korunmasını vatan savunmasına eşdeğer gören orman kahramanlarını selamladı.

Cumhuriyetin ikinci yüzyılının arifesinde olunduğunu aktaran Kirişci, bu 99 yıllık süreçte çok badireler atlatan Türkiye'nin bugün parmakla gösterilen bir ülke haline geldiğini ifade etti.

Ormanları, geçmişten kalan miras değil, gelecek nesillerin kendilerine emaneti olarak gördüklerini ifade eden Kirişci, "11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü'nü, gelecek nesillere karşı sorumluluğumuzu hatırlama ve hatırlatma günü olarak da değerlendiriyoruz. Ormanlarımızı, geçmişten kalan miras değil, gelecek nesillerin bizlere emaneti olarak görüyoruz. Önceki yıllarda farklı başlıklar altında gerçekleştirdiğimiz 11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü'nün bu yılki temasını, 'Türkiye Yüzyılı'na Nefes' olarak belirledik. Bu yıl, 7'den 70'e hepimizin dikeceği milyonlarca fidan Türkiye Yüzyılı'na nefes olacak." dedi.

Kirişci, etkinlikler öncesinde yazılı ve görsel medya kuruluşlarına, sosyal medya ile açık hava reklam mecralarına ilanlar verileceğini, ağaçlandırma faaliyetleriyle ilgili kamuoyunda farkındalık oluşturulacağını dile getirdi.

81 ilde 1023 noktada düzenlenecek

Milli Ağaçlandırma Günü etkinlikleriyle ilgili bilgi veren Kirişci, şunları kaydetti:

"Orman Genel Müdürlüğümüz aracılığıyla 11 Kasım'da, 81 ilimizde, 1023 noktada düzenlenecek programlarda on binlerce vatandaşımızın katılımıyla milyonlarca fidanı toprakla buluşturacağız. Bu yılki ana programı, Ankara'da Atatürk Orman Çiftliği (AOÇ) Millet Ormanı'nda gerçekleştireceğiz. Çok yakında kullanıma açılacak olan bu ormanda hiçbir ticari işletme yer almayacak, sadece yürüme ve bisiklet parkurlarından oluşacak bir düzenleme gerçekleştirilecek. AOÇ Millet Ormanı, Ankaralıların nefes alıp tazeleneceği doğayla baş başa olacağı bir yeşil alan olarak tasarlandı. Bu alanda 100 bin fidan dikerek dev bir Türkiye Yüzyılı logosunu resmedeceğiz. Ayrıca ülke genelindeki etkinliklerimiz çerçevesinde her ilimizde de Türkiye Yüzyılı logosunun yer aldığı ağaç desenleri oluşturacağız. Böylece Yeşil Vatanımıza da Türkiye Yüzyılı'nı nakış nakış işlemiş olacağız. Türk Devletleri Teşkilatı Devlet Başkanları Konsey Toplantısı'nın 11 Kasım'da Özbekistan'da gerçekleştirilecek olması da bizim için güzel bir tevafuk olmuştur. Milli Ağaçlandırma Günü'nü, bu yıl Türk Devletleri Teşkilatı'nın bir organizasyonu haline getirecek bir adım attık. Türkiye'deki etkinliklerle eş zamanlı olarak, Sayın Cumhurbaşkanımız Türk Devletleri Başkanlarımızla birlikte Semerkant'ta fidan dikerek Milli Ağaçlandırma Günü'ne iştirak edecekler."

Özlem Balcı sürprizi

10 yılı aşkın süredir TRT ekranlarında yayınlanan Seksenler yapımında rol alan ünlü oyuncu Özlem Balcı programa katılacağını sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla duyurdu.

Netflix'in ahlaksız teklifini reddetmişti

Ahlaksız sahneler nedeniyle gelen rolü elinin tersiyle iten başarılı Balcı "Ciddi bir meblağ teklif edilmesine rağmen reddettim. O filmi benim babam abim izleyecek yarın öbür gün çocuğum olursa o izleyecek belki evleneceğim kişi hoşlanmayacak. Oyuncu arkadaşlarım beni linç edebilir profesyonel olmadığımı da söyleyebilirler. Bu benim tercihim herkes işine baksın." ifadelerini kullanmıştı.