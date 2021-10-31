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Gündem Türkiye, Yemen'de Aden Havalimanına yapılan bombalı saldırıyı kınadı
Gündem

Türkiye, Yemen'de Aden Havalimanına yapılan bombalı saldırıyı kınadı

Dışişleri Bakanlığı, Yemen'in geçici başkenti Aden'deki havalimanının girişinde düzenlenen bombalı saldırıyı kınadı.

Yeniakit Publisher
2021-10-31 09:20:00 -
Türkiye, Yemen'de Aden Havalimanına yapılan bombalı saldırıyı kınadı

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Aden'deki havalimanı girişinde bomba yüklü araçla gerçekleştirilen saldırıda ölen ve yaralananların olduğunun, derin üzüntüyle öğrenildiği kaydedildi.

Açıklamada, "Bu menfur saldırıyı kınıyor, saldırıda hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yaralananlara acil şifalar, dost ve kardeş Yemen halkı ve hükümetine başsağlığı diliyoruz." ifadesine yer verildi.

Söz konusu bombalı saldırı sonucu 10 kişinin öldüğü, 20 kişinin de yaralandığı bildirilmişti.

 

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