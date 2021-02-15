Türkiye ve Suriye sermayeli KOBİ’lere güç katacak proje

Projeyle Türkiye ve Suriye sermayeli KOBİ’lerin iletişiminin arttırılması hedefleniyor. Katar Kalkınma Fonu tarafından finanse edilen proje kapsamında her bir katılımcı firmaya 30 bin TL olmak üzere toplam 1.5 milyon TL fon sağlanıyor. Fon, dijital dönüşüm süreçlerinin iyileştirilmesi ve projenin eğitim süreçlerinde belirlenen altyapı eksikliklerinin giderilmesi amacıyla kullanılacak.

8 aylık çalışma

Çalışma 8 ay sürecek. İlk etapta yapılacak olan makro düzeydeki ihtiyaç analizi çerçevesinde katılımcı KOBİ’lerin kapasitelerinin arttırılmasına yönelik bir eğitim programı hazırlanacak. Bilgi ve tecrübe paylaşımlarının yapılacağı 6 farklı internet seminerinden pek çok KOBİ’nin yararlanması bekleniyor. Toplantılarla 25 Türkiye sermayeli, 25 Suriye sermayeli KOBİ eşleştirilecek. Koçluk toplantıları ise katılımcı şirketlerin yapısı, büyümeye ve dijitalleşmeye yönelik ihtiyaçları göz önünde bulundurularak planlanacak.

Kritik adımlar atıyoruz

TÜRKONFED Yönetim Kurulu Başkanı Orhan Turan, KOBİ’lerin ihtiyaçlarına yönelik çözüm geliştirmek üzere çeşitli projeler hayata geçirdiklerini belirtti. Turan, “Yeni projemiz ‘Dayanıklı KOBİ’ler, Güçlü Yarınlar’la Türkiye ve Suriye sermayeli KOBİ’lerle bir araya getirmeyi bu sayede birlikte çalışma kültürünü geliştirmeyi hedefledik. Projeyle ayrıca KOBİ’lerin afet ve salgın gibi krizlere karşı dayanıklılıklarını arttırmayı, dijital dönüşüm süreçlerine destek olmayı, sosyal bütünlüğü sağlamayı ve iş gücü kaybını önlemeyi de amaçlıyoruz” ifadelerini kullandı.