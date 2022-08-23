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Aktüel Türkiye ve Etiyopya arasında imzalar atıldı
Aktüel

Türkiye ve Etiyopya arasında imzalar atıldı

Türkiye, adalet ve adli tıp alanında kapasite geliştirmek isteyen Etiyopya ile mutabakat zaptı imzaladı.

Yeniakit Publisher
2022-08-23 17:11:00 -
Türkiye ve Etiyopya arasında imzalar atıldı

Adalet Bakanı Yardımcısı Yakup Moğul ve Etiyopya'nın adaletten sorumlu Devlet Bakanı Alemante Agedew tarafından Ankara'da imzalanan anlaşmalar, iki ülke arasındaki iş birliğinin güçlendirilmesini öngörüyor.

Buna göre, Türkiye ve Etiyopya, adli tıp ve adalet alanlarında bilgi paylaşımı ve ortak eğitim çalışmaları yapacak.

Devlet Bakanı Alemante Agedew, AA muhabirine, mutabakatın, savcılara, polislere ve hakimlere akademik fırsatlar sunduğunu söyledi.

Agedew, adli tıp alanında reformlar yapan ve altyapıyı güçlendirmeye çalışan ülkesinin kapasitesinin mutabakatla güçleneceğini dile getirdi.

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