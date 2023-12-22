Türkiye ve ABD arasında savunma toplantısı! 'Görüşmeler olumlu'
Türkiye ve ABD Yüksek Düzeyli Savunma Toplantısı Washington'da yapıldı. Milli Savunma Bakanlığı, toplantının olumlu geçtiğini bildirdi.
Milli Savunma Bakanlığı, "Türkiye ve ABD Yüksek Düzeyli Savunma Grubu Toplantısı" ile İlgili açıklamada bulundu.
Yapılan açıklamada Türkiye Cumhuriyeti Milli Savunma Bakanlığı ve Amerika Birleşik Devletleri Savunma Bakanlığı heyetlerinin katılımıyla Türkiye ve ABD Yüksek Düzeyli Savunma Grubu Toplantısı'nın gerçekleştirildiği ifade edildi.
Kaynak: AA