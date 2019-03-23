0553 313 94 23

"Türkiye terlemeden galibiyet aldı"

EURO 2020 Elemeleri'nde Türkiye'nin deplasmanda Arnavutluk'u 2-0 yenmesi, Arnavut basınında geniş yer buldu."Türkiye terlemeden galibiyet aldı"

23 Mart 2019 Cumartesi 12:23
"Türkiye terlemeden galibiyet aldı"

2020 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2020) Elemeleri H Grubu'ndaki ilk maçında Arnavutluk'u deplasmanda 2-0 yenen A Milli Futbol Takımı'nın başarısı, Arnavut basınında geniş yer buldu.

Newsport adlı internet sitesi, A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Şenol Güneş'e ithafen "Geldi, gördü ve kazandı" başlığını attığı haberinde, Güneş'in açıklamalarına da yer verdi.

Maç sonrası Şenol Güneş ile röportaj yapan Supersport, deneyimli teknik adamın "Hak edilen zafer, avantajı bilgelik ile yönettik." ifadesini kullandı.

Koha Jone, Güneş'in ikinci milli takım serüvenine başladığını, Arnavutluk'a karşı çıktıkları ilk maçın kendilerine "umut" verdiğini yazdı.

Medial.mk, Türkiye'nin galibiyetini okuyucularına "Türkiye terlemeden galibiyet aldı, Arnavutluk güçsüz" başlığıyla aktardı.

Televizyon kanalı Top Channel ise internet sitesinde "Türkler İşkodra'yı ele geçirdi. Loro Boriçi'de skor 0-2." ifadelerine yer verdi. Haberde, Arnavutluk'un bu mağlubiyetle finallere gitme hayalini elemelerin başında zora soktuğu yorumu yapıldı.

Karşılaşmanın oynandığı Loro Boriçi Stadı'nda bugün TSİ 13.00'te basına kapalı antrenman gerçekleştirecek A Milli Takım, daha sonra Moldova ile yapacağı maç için Eskişehir'e hareket edecek.

Ay-yıldızlılar, 25 Mart Pazartesi günü sahasında gruptaki ikinci maçında Moldova ile karşılaşacak.

 

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 23 Mart 2019 Cumartesi 12:23
  1. Eskişehir
  2. Arnavut basını
  3. Arnavutluk
  4. EURO 2020
  5. türkiye

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Antalya’da gürültü kavgası: 2 polis yaralı
    1. Antalya’da gürültü kavgası: 2 polis..
    2. Özlem Çerçioğlu seçim çalışmalarını..
    3. 26. ISF Dünya Okul Sporları Futbol..
    4. Memura ne kadar zam ve tazminat..
    5. Bakan Turhan, Tonya’da AK Parti Seçim..
    6. "Küçükbaş hayvan sayısı 84 milyon..
    7. MHP Genel Başkanı Bahçeli: "Terörist..
    8. Başkan Kazım Kurt esnaf ziyaretlerine..
    9. Başkan Subaşıoğlu belediye meclis..
    10. MHP Genel Başkanı Bahçeli: "Yolu..
    11. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli: "MHP..
    12. Aslan, “Belediyeyi sizden biri olarak..
    13. AK Partili isme hakaret eden İYİ..
    14. İller İdaresi Genel Müdürü Çelik..
    15. Üniversiteler Arası Türkiye Kick Boks..
    16. Tapduk Emre İHO ödüle doymuyor
    17. İYİ Partili Parlak, Cemal Gürsel..
    18. Bakan Varank: "Üretimde tam..
    19. Denizli’de otoparklar akıllı hale..
    20. Meteorolojiden 6 il için yoğun kar..
    Erdoğan açıklamıştı, 18 yıl sonra geri döndü! Çok önemli görev
    Erdoğan açıklamıştı, 18 yıl sonra geri döndü! Çok önemli görev
    TÜBİTAK üretti! Atıldığı yerde canlı bırakmıyor
    TÜBİTAK üretti! Atıldığı yerde canlı bırakmıyor
    Başkan Erdoğan'dan Trump'a rest! 'Asla izin vermeyiz'
    Başkan Erdoğan'dan Trump'a rest! 'Asla izin vermeyiz'
    Rahatsız oldular! "Minareler yasaklansın"
    Rahatsız oldular! "Minareler yasaklansın"
    Cumhurbaşkanı Erdoğan onayladı! Devlet memurlarına...
    Cumhurbaşkanı Erdoğan onayladı! Devlet memurlarına...

    Günün Karikatürü

    23 Mart 2019
    18 HAVELSAN mühendisi hakkında gözaltı kararı
    18 HAVELSAN mühendisi hakkında gözaltı kararı
    Yunanistan ve İsrail'e cevap! Radar kurmalarına gerek yok
    Yunanistan ve İsrail'e cevap! Radar kurmalarına gerek yok