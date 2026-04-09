Türkiye Sigorta Birliği’nin yeni başkanı Ahmet Yaşar oldu

Türkiye Sigorta Birliği'nin (TSB) Olağan Seçimli Genel Kurul Toplantısı tamamlandı. Yeni başkan ve yönetim kadrolarının belirlendiği genel kurulda, sektörün geleceğine yönelik güçlü mesajlar verilirken, kamu ve sektör iş birliğinin önemi bir kez daha vurgulandı.

İstanbul'da gerçekleştirilen Genel Kurul, Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı Osman Çelik, Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu (SEDDK) Başkanı Davut Menteş ve TSB'de başkanlık görev süresi sona eren Uğur Gülen'in açılış konuşmalarıyla başladı.

Sigorta sektörünü temsil eden 68 üye şirketin katılımıyla gerçekleşen genel kurulda yapılan oylama sonucunda Maher Holding Sigorta Grubu Başkanı Ahmet Yaşar 30 oy alarak TSB'nin 22'nci başkanı seçildi. Yeni başkan, iki yıl süreyle görev yapacak.

Genel kurul kapsamında ayrıca, Hayat Dışı Yönetim Komitesi ile Hayat Emeklilik Yönetim Komitesi üyelerinin seçimleri de tamamlandı.

İŞBİRLİĞİ MESAJI

Açıklamada genel kuruldaki konuşmasına yer verilen Ahmet Yaşar, sigorta sektörünün Türkiye ekonomisindeki stratejik rolüne dikkati çekerek, gelecek dönemde katılımcı ve kapsayıcı bir yönetim anlayışıyla hareket edeceklerini belirtti.

Sigorta sektörünün yalnızca riskleri teminat altına alan bir yapı değil aynı zamanda ekonomik istikrarın ve toplumsal refahın önemli bir güvencesi olduğunu kaydeden Yaşar, şu ifadeleri kullandı:

"Önümüzdeki dönemde sektörümüzün derinliğini artırmak, sigorta bilincini toplumun her kesimine yaymak ve yenilikçi çözümlerle büyümeyi desteklemek önceliklerimiz arasında yer alacak. Tüm paydaşlarımızla birlikte, ortak akıl ve güçlü işbirliğiyle sektörümüzü daha ileriye taşıyacağız."