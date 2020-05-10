Türkiye, Sağlıklı Turizm Sertifikasyon Programını başlattı

Kültür ve Turizm Bakanlığı, 2020 yaz sezonundan itibaren geçerli olacak Sağlıklı Turizm Sertifikasyon Programını başlattı.

Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın öncülüğünde, Sağlık, Ulaştırma, İçişleri ve Dışişleri Bakanlıklarının katkıları ve tüm sektör paydaşların iş birliğiyle hazırlanan Sağlıklı Turizm Sertifikasyonu, tatilini Türkiye’de geçirecek Türk vatandaşları ve yabancı ziyaretçiler için ulaşımdan konaklamaya, tesis çalışanlarından yolcuların kendi sağlık durumuna uzanan geniş bir yelpazede alınacak tedbirleri kapsıyor. Uluslararası sertifikasyon kuruluşları tarafından verilecek sertifika; havayolları, havalimanları ve diğer ulaşım araçları ile konaklama ve yeme-içme tesislerinde üst düzey sağlık ve hijyen koşullarının yerine getirildiğini belgeleyecek.

2020 yaz sezonu itibarıyla geçerli olacak program, ulaşımdan konaklamaya, tesis çalışanlarından yolcuların kendi sağlık durumuna uzanan geniş bir yelpazede bir dizi tedbiri içerecek.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, uluslararası kuruluşlardan temin edilecek sertifikasyon programı ile ilgili “Türkiye, kuvvetli sağlık altyapısı ve aldığı öncü önlemlerle geride bıraktığımız dönemi dünyaya örnek olacak şekilde geçirdi. Uygulamaya aldığımız bu sertifika programı, Türkiye’nin, turizmin yeni normalinde de öncü bir rol üstleneceğini göstermektedir. Dünyada bugüne kadar benzeri görülmemiş gelişmelere neden olan Covid-19 nedeniyle alınan küresel karantina önlemlerinin yavaş yavaş esnetildiği günümüzde; turizm sektörü, insanların normale dönüş süreçleri içinde hayati bir role sahip. Bu önemin farkındalığıyla birlikte kültürümüzde misafire verilen önem de bizi Covid-19 sonrası sağlıklı turizme geçebilmek için herkesten önce hazırlıklı olmaya teşvik ediyor. Hazırladığımız sertifika programı, misafirlerimizin Türkiye tatillerini güvenli ve hijyenik bir şekilde gönül rahatlığıyla geçirmesini sağlayacak. Başlattığımız program, ülkemizde tatile gelecek turistlere, kullanacakları hava, deniz ve kara ulaşım araçlarını, iniş yaptıkları limanları, tatil deneyimini yaşayacakları tüm tesisleri, kendilerine hizmet verecek çalışanları ve hatta kendi sağlık durumları kapsayan önleyici ve koruyucu adımları içeriyor. Tüm ulaşım ve konaklama tesislerimizi, sertifikayı alarak sağlıklı bir tatil için gerekli tüm önlemleri almaya teşvik edeceğiz” dedi.

Sağlıklı Turizm Sertifikasyon Programı 4 ana başlıkta toplanıyor

Türkiye’nin başlattığı sertifikasyon programı, “Yolcu sağlığı ve güvenliği”, “Çalışan sağlığı ve güvenliği”, “Tesislerde alınan önlemler” ve “Ulaşım araçlarında alınan önlemler” olmak üzere 4 ana başlıkta toplanıyor.

Sertifikanın “Yolcu sağlığı ve güvenliği” başlıklı bölümü, yolcuların, Türkiye’ye giriş yaptıkları andan çıkış yapacakları ana kadar uygulanması gereken tedbir ve önlemleri içeriyor. Terminal girişlerinde maskesiz yolcuların içeri alınmaması, yolculara ücretsiz maske sağlanması, terminal binalarına girişlerde termal kamera, vücut ateş ölçümü uygulamaları, dezenfeksiyon halıları ve gerekmesi halinde dezenfeksiyon kabinleri oluşturulması ve seyahat etmesinde sakınca görülen yolcular için uygulanacak protokoller yer alıyor.

Programın “Çalışan sağlığı ve güvenliği” başlıklı bölümü ise ulaşım, konaklama ve yeme-içme tesislerinde görevli personelin fiziksel ve ruhsal sağlıklarının tamamen yerinde olmasının teminine ilişkin önlemleri kapsıyor. Personelin hijyen ve sanitasyon eğitimleri, personele verilecek psikolojik destek, gerekli hijyen/sağlık ekipmanının temini, personelin tesislere giriş öncesi gerek ateş ölçer gerekse de uygun standartlarda termal kameralar ile denetimden geçirilmesi ve vardiya planlaması, toplantı düzenlemeleri, personelde enfeksiyon taraması gibi iş süreçlerinin yeni gereksinimlere göre yeniden düzenlenmesi gibi prosedürler bu başlıkta yer alan diğer maddeleri oluşturuyor.

Sertifika kapsamındaki “Tesislerde alınan önlemler” başlığı da salgının yayılmasını önlemek üzere alınması gereken tedbirleri ve söz konusu süreçte konaklama ve yeme-içme tesislerinin faaliyetlerine ilişkin düzenleme ve önlemlerle ilgili sertifikasyon sürecini kapsıyor. Sertifikasyon ile pandeminin kontrol altına alınması için gerekli olan mesafe, temas, izolasyon gibi tedbirlerin aynı zamanda tesislerde görev yapan tüm personele uygulanması ve denetlenmesi sağlanıyor.

Son başlık olan “Ulaşım araçlarında alınan önlemler” ise diğer tesislerde olduğu gibi hava, kara ve deniz yolu ulaşım araçlarında da belirli tedbir ve düzenlemeleri içeriyor. Bunlar, ulaşım araçlarında görev yapan personelin eğitimi, personelin bağışıklık belgesi, ulaşım araçlarının sterilizasyonu ve yolcu taşıma sisteminin güvenli mesafe standartlarına göre düzenlenmesi gibi önlemleri kapsıyor.

Bakan Ersoy, “Havalimanı işletmeciliği, yerli hava yolları, karayolları ve turizm tesisleri için ayrı ayrı oluşturulan pandemi protokolleri ve sertifikasyon süreçlerini 04 Mayıs 2020 tarihi itibarıyla tamamladık. Otel işletmeleri için de sertifikasyon süreçlerini Mayıs ayı itibarıyla hayata geçirmeyi planlıyoruz. Bu sertifikasyonu alan tesisleri 01 Haziran 2020 tarihi itibarıyla Bakanlığımız web sayfası da dahil olmak üzere tüm kanallardan duyuracağız. Türkiye olarak bu tüm süreçlerde hem vatandaşlarımızın hem de ülkemize gelen misafirlerimizin gönül rahatlığı içinde seyahatlerini tamamlamaları için duyduğumuz sorumluluk bilinciyle hareket ediyoruz. Türk misafirperverliğini gösteren bir atasözümüz var, ‘Misafirimizin başımızın üzerinde yeri var.’ Hep bu düsturla hareket ettik, bu hassas süreci de yine bu düsturlar sürdüreceğiz” sözleri ile sertifika programı ve Covid-19 sonrası normalleşme sürecine ilişkin tarihleri vererek bu konuda gösterilen hassasiyeti vurguladı.