Türkiye Sağlık İşçileri Sendikası Genel Başkanı Hakan Toy’dan siyasilere çağrı

Genel Başkan Hakan Toy, yaptığı açıklamada “Gün dayanışma ve birlik günüdür.” vurgusu yaparak şunları söyledi: “Bugün ne şov zamanı ne de istismar zamanıdır. Devletimizi, milletimizi ve ali kurumlarımızı, düşmana, fırsatçılara karşı aciz göstermek yerine, eksikleri gücümüz nispetinde tamamlama, elbirliği ile yaraları sarma zamanıdır”

Türkiye Sağlık İşçileri Sendikası Genel Başkanı Hakan Toy, “Siyasetçilerimize sesleniyorum. Herkes gereksiz algı ve istismardan, milletimizin acıları üzerinden siyaset yapmaktan uzak dursun. Kimse endişe etmesin ki; bu necip millet, kararını ve tercihini, karar günü geldiğinde verecek akla sahiptir. Milletimizin başı sağ olsun. Geçmiş olsun Türkiyem” ifadelerini kullandı.