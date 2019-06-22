



KOCAELİ (AA) - Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu (TOSFED) tarafından düzenlenen 2019 Türkiye Pist Şampiyonası ilk ayak yarışları sona erdi.

Körfez Yarış Pisti'nde gerçekleştirilen organizasyonda 27 pilot mücadele etti.

Süper Grup'taki ilk yarışların sonunda Yağız Gedik birinci, Ozan Süzgün ikinci, Uğur Fatinoğlu üçüncü sırayı aldı.

Aynı grubun ikinci yarışlarında ise birinciliği Yağız Gedik, ikinciliği Ozan Süzgün, üçüncülüğü Demir Eröge elde etti.

Maxi Grup'taki birinci ve ikinci yarışlarda, İbrahim Okyay birinci olurken, onu Tuğrul Köselerden takip etti.

Petlas tarafından yerli teknolojiyle pist yarışları için geliştirilen özel yarış lastiklerinin de kullanıldığı süper production kategorisindeki birinci yarışlarda ilk 3 sıra, Hasan Tansu, Vedat Ali Dalokay ve Turgut Konukoğlu'dan oluştu.

Aynı kategorinin ikinci yarışlarında da Çağlayan Çelik birinci, Hasan Tansu ikinci, Turgut Konukoğlu da üçüncü oldu.

Dereceye giren sporculara ödül ve kupaları, düzenlenen törenle verildi.



