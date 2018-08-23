Türkiye pazarı fırsatlarla dolu

Doany, Türkiye’nin büyümesini devam ettireceğini ancak daha yumuşak inişlerin olduğu bir sistemi yönetebilmesi gerektiğini de dile getirdi. Büyümenin ülke için önemini vurgulayan Doany, şunları kaydetti:

“Ne var ki büyüme, fonlama ihtiyacını beraberinde getiriyor. Bunun da bir maliyeti var. Türkiye için sağlıklı ve uzun vadeli finansmanı çekebilmek önemli. Piyasada önemli ölçüde büyüme potansiyeli hala var. Demografi yatırım için çok sağlıklı. Genç nüfus var, yeni ekonomi için gereken faaliyetlere yer var ve pazar çok büyük. Vergi teşvik sistemi ve yasalar yeni işlerin kurulabilmesi için oldukça destekleyici. Daha değişik yatırımcıların da ülkeye gireceğini düşünüyoruz. Örneğin Çinli Alibaba’nın Trendyol ile yaptığı anlaşma çok önemli, üstelik hedefleri yalnızca Türkiye de değil. Burayı merkez yapıp çevre ülkelere de yayılabilmek.”

YENİ SİSTEM FAYDALI

Kararların seri şekilde alınıp uygulanması adına yeni Cumhurbaşkanlığı sisteminin çok faydalı olduğunu belirten Doany, “Böyle bir dönemde pek çok ülke karar verme konusunda sıkıntı yaşıyor. Örneğin Almanya’da zor durumla karşı karşıya kalındığında, güçlü bir lider var ama yönetişim yeterliliği yok. Merkel başarısını kanıtlamış, güçlü bir lider ama koalisyon hükümeti olduğu için birtakım kararları alamıyor. Sistem bir nevi felç oluyor, işler ilerlemiyor. Sistemin kendisini doğal olarak düzelttiği bir uygulama her zaman daha iyidir” dedi.