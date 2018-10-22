Türkiye milli lokomotifle dünyada dördüncü oldu

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan, TCDD Taşımacılık önderliğinde tasarım çalışmaları tamamlanan, Türkiye’nin yeni nesil ilk “hibrit manevra lokomotifi”nde hedefin yerlilik oranını yüzde 80, nihayetinde de yüzde 100’e çıkarmak olduğun ifade etti. Turhan, raylara inen milli lokomotif için 7 şehirde 20’ye yakın firmadan parça tedarik edildiğini dile getirerek, kurum ve sanayicilerin el ele verip uyum içinde çalışarak Türkiye’nin, dünyada hibrit demiryolu aracına sahip Fransa, Japonya ve Çin’in ardından dördüncü ülke olmasını sağladıklarını açıkladı.