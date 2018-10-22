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Türkiye milli lokomotifle dünyada dördüncü oldu

Türkiye, Fransa, Japonya ve Çin’in ardından dünyada hibrit demiryolu aracına sahip dördüncü ülke oldu.

22 Ekim 2018 Pazartesi 09:50
Türkiye milli lokomotifle dünyada dördüncü oldu

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan, TCDD Taşımacılık önderliğinde tasarım çalışmaları tamamlanan, Türkiye’nin yeni nesil ilk “hibrit manevra lokomotifi”nde hedefin yerlilik oranını yüzde 80, nihayetinde de yüzde 100’e çıkarmak olduğun ifade etti. Turhan, raylara inen milli lokomotif için 7 şehirde 20’ye yakın firmadan parça tedarik edildiğini dile getirerek, kurum ve sanayicilerin el ele verip uyum içinde çalışarak Türkiye’nin, dünyada hibrit demiryolu aracına sahip Fransa, Japonya ve Çin’in ardından dördüncü ülke olmasını sağladıklarını açıkladı.

Haber Tarihi: 22 Ekim 2018 Pazartesi 09:50
  1. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan
  2. TCDD Taşımacılık
  3. hibrit manevra lokomotifi
  4. hibrit demiryolu aracı

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