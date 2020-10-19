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Aktüel Türkiye mezunu Abdulkadir Muhammed Nur, Somali’de Adalet Bakanı oldu
Aktüel

Türkiye mezunu Abdulkadir Muhammed Nur, Somali’de Adalet Bakanı oldu

Yeniakit Publisher
2020-10-19 23:08:40 -
Türkiye mezunu Abdulkadir Muhammed Nur, Somali’de Adalet Bakanı oldu

MOGADİŞU (AA) - Somali'de yeni kabine açıklanırken, üniversite eğitimini Türkiye'de tamamlayan Abdulkadir Muhammed Nur, yeni kabinede Adalet Bakanı olarak yer aldı.

Somali Başbakanı Muhammed Hüseyin Roble'nin, uzun zamandır beklenen yeni kabinesini açıklandı.

Roble, Ankara Üniversitesi, Siyasal Bilgiler Fakültesi, Uluslararası İlişkiler Bölümü mezunu Abdulkadir Muhammed Nur'u Adalet Bakanı olarak atadı.

Bakanlar Kurulunun oluşturulmasında akademisyenlere, aydınlara ve toplumun ileri gelenlerine danışan Başbakan Roble, yeni kabinede gençlere ve kadınlara öncelik verdi.

Yeni kabinede Dışişleri ve Maliye bakanları yerini korurken; İçişleri, Savunma, Güvenlik, Bilgi, Eğitim, Petrol, Ticaret ve Bayındırlık İşleri bakanları değişti.

Başbakan Roble tarafından açıklanan yeni kabine, 27 bakan, 17 devlet bakanı ve 26 bakan yardımcısından oluşuyor.

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