Türkiye, Maarif’le dünya markası oldu

Türkiye Maarif Vakfı (TMV) Başkanı Prof. Dr. Birol Akgün, Türkiye’nin, Maarif Vakfının 377 okulu ve 50 bine yakın öğrencisiyle uluslararası okullar ağı bakımından Fransa, Almanya, İngiltere ve Çin ile dünyada ilk beş ülke arasına girdiğini bildirdi.

6 kıtada 44 ülkede faaliyet yürütüyor

Akgün; Asya’dan Afrika’ya, Kuzey Amerika’dan Avrupa’ya, Güney Amerika’dan Avustralya’ya 6 kıtada 44 ülkede kapsamlı eğitim faaliyetleri yürüten Maarif Vakfının 19 ülkede FETÖ iltisaklı 230 okulu devraldığını belirtti. Birol Akgün, “TMV olarak beş yıl içerisinde 104 ülke ile resmi temas gerçekleştirdik. 104 ülkenin 89’u ile TMV’nin varlığını tanıyan iş birliği protokollerimiz var. Bunların içerisinde 44 ülkede okullarımız bulunuyor. Buralarda halen eğitim görmekte olan 45 bin öğrencimiz bulunuyor ve bu sayı giderek artıyor. Liseden mezun ettiğimiz öğrenci sayısı 5 bin 700 dolayında. Yılda ortalama 1000 mezun veriyoruz” bilgisini verdi.