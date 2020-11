Türkiye-Kuzey Makedonya ticaret hacminde hedef 1 milyar dolar

DEİK Türkiye-Kuzey Makedonya İş Konseyi Başkanı Bilal Kara: - "Türkiye ve Kuzey Makedonya arasındaki ticaret hacmi hedefi 1 milyar dolar. Özellikle inovatif, yenilikçi, katma değeri yüksek ürünlere yapılacak yatırımlar, eğitim, bilişim, yeni teknoloji sahalarında yapılacak atılımlar, her iki ülkenin ticaret hacmini güçlendirecektir" - "Türk firmaları açısından özellikle yaş meyve ve sebze üretimi, gıda işleme sanayi, otomotiv yan sanayi, bilişim teknolojileri, tekstil, deri, konfeksiyon sektörleri, her türlü makine imalat sanayi, madencilik, inşaat malzemeleri, elektrik üretimi başlıca yatırım ve ticaret alanları olarak sıralanabilir" - "Vergi hukuku ve diğer mevzuatlardaki yeni reformlar, bürokrasinin iş hayatında azaltılması yönünde yapılan çalışmalar, adalet ve vergi sistemindeki yeni düzenlemeler sayesinde Kuzey Makedonya'da Türk yatırımları yakın gelecekte çok daha hızlı artacak ve potansiyeli olan her sektöre yayılacaktır"