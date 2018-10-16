Türkiye Kupası 4. eleme turunun kura çekimi

Ziraat Türkiye Kupası'nda 4. eleme turunun kura çekimi yapıldı.

Türkiye Futbol Federasyonundan (TFF) yapılan açıklamaya göre, TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri Orhan Saka Salonu'nda yapılan kura çekimine, TFF Yönetim ve İcra Kurulu Üyesi Ali Düşmez, TFF Genel Sekreteri Kadir Kardaş ve TFF Maç Planlama Müdürü Besim Yalçın ile kulüp temsilcileri katıldı.

Ziraat Türkiye Kupası'nın 4. turunda Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Aytemiz Alanyaspor, Bursaspor, Demir Grup Sivasspor, Evkur Yeni Malatyaspor, Göztepe, Kasımpaşa, Kayserispor ve Trabzonspor ile 3. eleme turunu geçen 48 takım mücadele edecek.

Tek maç eleme sistemine göre oynanacak 4. tur maçları, 30-31 Ekim ve 1 Kasım'da yapılacak.

Kastamonuspor 1966-Altay

Kayserispor-Pazarspor

Altındağ Belediyespor-Aytemiz Alanyaspor

Adana Demirspor-Dersim 62 Spor

Batman Petrolspor-Kasımpaşa

Hatayspor-Fethiyespor

BUGSAŞ Spor-Trabzonspor

MKE Ankaragücü-Erbaaspor

Sivas Belediyespor-Denizlispor

Badırmaspor-Van Büyükşehir Belediyespor

Kahramanmaraşspor-Atiker Konyaspor

Balıkesirspor Baltok-Pendikspor

Etimesgut Belediyespor-İstanbulspor

Büyükşehir Belediye Erzurumspor-Keçiörengücü

Darıca Gençlerbirliği-Kardemir Karabükspor

Göztepe-Çengelköy Futbol Yatırımları

Nazilli Belediyespor-Osmanlıspor

Antalyaspor-Yomraspor

Bodrum Belediyesi Bodrumspor-Demir Grup Sivasspor

Evkur Yeni Malatyaspor-Kırklarelispor

Şile Yıldızspor-Boluspor

Gençlerbirliği-Diyarbekirspor

Fatih Karagümrük-Afjet Afyonspor

Ümraniyespor-Anagold 24Erzincanspor

Sarıyer-Çaykur Rizespor

Bursaspor-1461 Trabzon

Gümüşhanespor-Giresunspor