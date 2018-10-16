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Türkiye Kupası 4. eleme turunun kura çekimi

Türkiye Kupası 4. eleme turunun kura çekimi yapıldı.

16 Ekim 2018 Salı 16:10
Türkiye Kupası 4. eleme turunun kura çekimi

Ziraat Türkiye Kupası'nda 4. eleme turunun kura çekimi yapıldı.

Türkiye Futbol Federasyonundan (TFF) yapılan açıklamaya göre, TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri Orhan Saka Salonu'nda yapılan kura çekimine, TFF Yönetim ve İcra Kurulu Üyesi Ali Düşmez, TFF Genel Sekreteri Kadir Kardaş ve TFF Maç Planlama Müdürü Besim Yalçın ile kulüp temsilcileri katıldı.

Ziraat Türkiye Kupası'nın 4. turunda Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Aytemiz Alanyaspor, Bursaspor, Demir Grup Sivasspor, Evkur Yeni Malatyaspor, Göztepe, Kasımpaşa, Kayserispor ve Trabzonspor ile 3. eleme turunu geçen 48 takım mücadele edecek.

Tek maç eleme sistemine göre oynanacak 4. tur maçları, 30-31 Ekim ve 1 Kasım'da yapılacak.

Kastamonuspor 1966-Altay

Kayserispor-Pazarspor

Altındağ Belediyespor-Aytemiz Alanyaspor

Adana Demirspor-Dersim 62 Spor

Batman Petrolspor-Kasımpaşa

Hatayspor-Fethiyespor

BUGSAŞ Spor-Trabzonspor

MKE Ankaragücü-Erbaaspor

Sivas Belediyespor-Denizlispor

Badırmaspor-Van Büyükşehir Belediyespor

Kahramanmaraşspor-Atiker Konyaspor

Balıkesirspor Baltok-Pendikspor

Etimesgut Belediyespor-İstanbulspor

Büyükşehir Belediye Erzurumspor-Keçiörengücü

Darıca Gençlerbirliği-Kardemir Karabükspor

Göztepe-Çengelköy Futbol Yatırımları

Nazilli Belediyespor-Osmanlıspor

Antalyaspor-Yomraspor

Bodrum Belediyesi Bodrumspor-Demir Grup Sivasspor

Evkur Yeni Malatyaspor-Kırklarelispor

Şile Yıldızspor-Boluspor

Gençlerbirliği-Diyarbekirspor

Fatih Karagümrük-Afjet Afyonspor

Ümraniyespor-Anagold 24Erzincanspor

Sarıyer-Çaykur Rizespor

Bursaspor-1461 Trabzon

Gümüşhanespor-Giresunspor

Haber Tarihi: 16 Ekim 2018 Salı 16:10
  1. Karabük
  2. Batman
  3. Van
  4. Trabzon
  5. Sivas
  6. Rize
  7. Kahramanmaraş
  8. Malatya
  9. Konya
  10. Kırklareli
  11. Kayseri
  12. Kastamonu
  13. İstanbul
  14. Hatay
  15. Gümüşhane
  16. Giresun
  17. Erzurum
  18. Erzincan
  19. Denizli
  20. Bursa
  21. Bolu
  22. Balıkesir
  23. Antalya
  24. Ankara
  25. Afyon
  26. Adana
  27. 4. eleme turu
  28. Futbol
  29. kura çekimi
  30. Ziraat Türkiye Kupası

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