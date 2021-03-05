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Gündem Türkiye korkusu Yunan'a bakın ne yaptırdı
Gündem

Türkiye korkusu Yunan'a bakın ne yaptırdı

Doğu Akdeniz ve Ege'de provokasyon peşinde koşan, Türkiye sınırında yer alan Dedeağaç'a ABD ile askeri üs kuran Yunanistan şimdi de askerlik süresinde değişim yapmaya hazırlanıyor. Yunanistan mayıs ayından itibaren askerlik süresini 9 aydan 12 aya çıkaracak.

Yeniakit Publisher
2021-03-05 18:49:00 -
Türkiye korkusu Yunan'a bakın ne yaptırdı

Türkiye karşısında askeri varlığını güçlendirmeye çalışan Yunanistan, ABD ile Dedeağaç'ta ortak üs kurmasının ardından şimdi de ülke genelinde askerlik süresini uzatmaya hazırlanıyor. Zorunlu askerlik süresi ülke genelinde 9 aydan 12 aya çıkartılıyor.

Yunanistan Savunma Bakanlığı, askerlik süresini uzatarak kara kuvvetleri birliklerinin acil personel ihtiyacını mümkün olan en yüksek oranda karşılamayı amaçlıyor. Askerlik süresinin bir yıla çıkarılması ile asker sayısının da yükseltilmesi planlanıyor.

Türkiye sınırında ayrı uygulama

Askerlik süresini 9 aydan 1 yıla çıkartan Yunanistan, bunun yanı sıra bir değişikliği de Türkiye sınırına uygulayacak. Türkiye sınırında askerlik yapılmasını teşvik etmeye çalışan Atina hükümeti, 12 aylık askerlik süresini daha kısa yapmak isteyenleri bu bölgeye gönderecek. Burada askerlik vazifelerini tamamlayacak kişilerin askerlik süreleri 9 aya düşürülecek.

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