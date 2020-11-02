  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel Türkiye İzmir için tek yürek
Aktüel

Türkiye İzmir için tek yürek

Yeniakit Publisher
2020-11-02 15:02:33 -
Türkiye İzmir için tek yürek

ESKİŞEHİR (AA) - İzmir'deki depremzedeler için Eskişehir'den bölgeye iki tır içme suyu gönderildi.

Eskişehir Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamada, İzmir'deki depremin ardından yaraların sarılması için ülke genelinde herkesin seferber olduğu belirtildi.

Talep üzerine 31 Ekim gecesi bir tır Kalabak Suyu'nun gönderildiği aktarılan açıklamada, ihtiyaç doğrultusunda ikinci tırın da yola çıkarıldığı duyuruldu.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Eskişehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer ile sürekli iletişim halinde olduğunu bildirdi.

Büyükerşen, şu ifadeleri kullandı:

"Birlik ve beraberlik olduğunda tüm sorunların üzerinden gelebilen milletimiz, İzmir'in yaralarını sarmak için seferber olmuş durumda. Biz de Tunç Soyer ile koordineli bir şekilde onlardan gelen talepler doğrultusunda desteğimizi sürdürüyoruz. Duyarlı hemşehrilerimiz de sürekli olarak telefonlarla ve mesajlarla İzmir'e destek olmak istediklerini belirtiyorlar. Onlardan ricam, desteklerini İzmir Büyükşehir Belediyesinin www.bizizmir.com üzerinden başlattığı kampanya üzerinden göstermeleridir."

Ayrıca Büyükerşen, depremde hayatını kaybeden vatandaşlara Allah'tan rahmet, ailelerine sabır dileklerinde bulundu.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Mağazalar endişeli! Eğer Trump seçilirse...
Dünya

Mağazalar endişeli! Eğer Trump seçilirse...

ABD'de yapılacak başkanlık seçimleri öncesinde başkent Washington'daki mağazalar güvenlik önlemlerini artırdı.

İşte Kenan Evren’nin Mesut Yılmaz’a sorup durduğu soru!
Siyaset

İşte Kenan Evren’nin Mesut Yılmaz’a sorup durduğu soru!

Gazeteci Yavuz Donat, geçtiğimiz gün hayatını kaybeden eski başbakanlardan Mesut Yılmaz’la ilgili ilginç bir anısını paylaştı. Donat, darbec..
İran'dan skandal Türkiye adımı! Bu kez sınırı aştılar
Dünya

İran'dan skandal Türkiye adımı! Bu kez sınırı aştılar

İran'ın kasıtlı olarak Türkiye'ye yönelik kara propagandası sürüyor. İran devlet televizyonu, Türkiye'nin Karabağ'a binlerce paralı asker gö..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay