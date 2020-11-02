Türkiye İzmir için tek yürek

ESKİŞEHİR (AA) - İzmir'deki depremzedeler için Eskişehir'den bölgeye iki tır içme suyu gönderildi.

Eskişehir Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamada, İzmir'deki depremin ardından yaraların sarılması için ülke genelinde herkesin seferber olduğu belirtildi.

Talep üzerine 31 Ekim gecesi bir tır Kalabak Suyu'nun gönderildiği aktarılan açıklamada, ihtiyaç doğrultusunda ikinci tırın da yola çıkarıldığı duyuruldu.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Eskişehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer ile sürekli iletişim halinde olduğunu bildirdi.

Büyükerşen, şu ifadeleri kullandı:

"Birlik ve beraberlik olduğunda tüm sorunların üzerinden gelebilen milletimiz, İzmir'in yaralarını sarmak için seferber olmuş durumda. Biz de Tunç Soyer ile koordineli bir şekilde onlardan gelen talepler doğrultusunda desteğimizi sürdürüyoruz. Duyarlı hemşehrilerimiz de sürekli olarak telefonlarla ve mesajlarla İzmir'e destek olmak istediklerini belirtiyorlar. Onlardan ricam, desteklerini İzmir Büyükşehir Belediyesinin www.bizizmir.com üzerinden başlattığı kampanya üzerinden göstermeleridir."

Ayrıca Büyükerşen, depremde hayatını kaybeden vatandaşlara Allah'tan rahmet, ailelerine sabır dileklerinde bulundu.