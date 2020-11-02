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Aktüel Türkiye İzmir için tek yürek
Aktüel

Türkiye İzmir için tek yürek

Gıda, battaniye ve çocuk bezi gibi yaşam malzemelerinin bulunduğu yardım tırı Nevşehir'den yola çıktı

Yeniakit Publisher
2020-11-02 14:13:51 -
Türkiye İzmir için tek yürek

NEVŞEHİR (AA) - Nevşehir'den, gıda, battaniye ve çocuk bezi gibi yaşam malzemelerinin bulunduğu yardım tırı İzmir'e uğurlandı.

Vali İnci Sezer Becel, valilik önündeki uğurlama töreninde yaptığı konuşmada, deprem nedeniyle ülke olarak sarsıldıklarını ve yüreklerinin yandığını söyledi.

Türkiye'nin deprem ülkesi olduğunu yeniden hatırladıklarını belirten Becel, "Bizler bugün burada sivil toplum kuruluşlarının desteğiyle İzmir'deki kardeşlerimizin yanında olduğumuzu göstermek gayesiyle yardım malzemesi gönderiyoruz. Devletimiz ilk andan itibaren Cumhurbaşkanımızın liderliğinde bütün kurumlarıyla bölgede yapılması gereken her türlü faaliyeti devam ettiriyor." dedi.

Depremzedelere bir tır yardım malzemesi gönderdiklerini aktaran Becel, şöyle konuştu:

"Biz sadece dayanışma ruhunu, yanlarında olduğumuzu göstermek gayesiyle bugün bu yardım tırımızı gönderiyoruz. Yarın bir yardım tırı daha gidecek. Yardım yapmak isteyenler 112'yi aramak suretiyle bize ulaşabilirler. Yardımları biz topladıktan sonra araçlarla bölgeye intikal ettireceğiz. Bireysel yardımları kabul etmiyoruz. Sosyal Yardımlaşma Dayanışma Vakfı koordinesinde yardım topluyoruz. Çünkü bazen ihtiyaç olmayan malzemeler de gönderilebiliyor ve sıkıntı yaratabiliyor."

Duanın ardından içerisinde gıda, battaniye ve çocuk bezi gibi yaşam malzemelerinin bulunduğu yardım tırı İzmir'e hareket etti.

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