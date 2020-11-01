Türkiye İzmir için tek yürek

ŞANLIURFA (AA) - Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesince, İzmir'deki depremzedeler için hazırlanan gıda, battaniye ve hijyen kolilerini taşıyan tır yola çıktı.

Merkez üssü Ege Denizi'nin Seferihisar açıkları olan 6,6 büyüklüğündeki depremden etkilenenler için Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi tarafından yardım tırı hazırlandı.

İçerisinde battaniye, gıda ve hijyen kolilerinin yanı sıra çocuklar için de oyuncak bulunan tır, Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül tarafından İzmir'e uğurlandı.

Burada gazetecilere açıklama yapan Beyazgül, İzmir'de yaşanan deprem nedeniyle tüm Şanlıurfalıların büyük bir üzüntü yaşadığını söyledi.

Beyazgül, depremde hayatını kaybedenlere rahmet, yaralılara acil şifalar dileyerek, şunları kaydetti:

"Biz buradan İzmirli hemşehrilerimizin yanında olduğumuzu göstermek adına 1 tır dolusu yardım malzemesi gönderiyoruz. Elbette ki bugün yüreğimiz İzmir'den yana, burada mağdur olan her bir vatandaşımızla beraber. Tırımızın içerisinde bin gıda kolisi, 500 battaniye, 500 pike, gıda ve hijyen kolilerimiz var. Oradaki çocukları unutmamak için oyuncaklar gönderdik. Şanlıurfa bu tür yardımlara her zaman hazırdır, ihtiyaç olduğu zaman bu yardımları göndermeye devam edeceğiz."