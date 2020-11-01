  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel Türkiye İzmir için tek yürek
Aktüel

Türkiye İzmir için tek yürek

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi tarafından hazırlanan yardım paketlerini taşıyan tır İzmir için yola çıktı

Yeniakit Publisher
2020-11-01 13:35:40 -
Türkiye İzmir için tek yürek

ŞANLIURFA (AA) - Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesince, İzmir'deki depremzedeler için hazırlanan gıda, battaniye ve hijyen kolilerini taşıyan tır yola çıktı.

Merkez üssü Ege Denizi'nin Seferihisar açıkları olan 6,6 büyüklüğündeki depremden etkilenenler için Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi tarafından yardım tırı hazırlandı.

İçerisinde battaniye, gıda ve hijyen kolilerinin yanı sıra çocuklar için de oyuncak bulunan tır, Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül tarafından İzmir'e uğurlandı.

Burada gazetecilere açıklama yapan Beyazgül, İzmir'de yaşanan deprem nedeniyle tüm Şanlıurfalıların büyük bir üzüntü yaşadığını söyledi.

Beyazgül, depremde hayatını kaybedenlere rahmet, yaralılara acil şifalar dileyerek, şunları kaydetti:

"Biz buradan İzmirli hemşehrilerimizin yanında olduğumuzu göstermek adına 1 tır dolusu yardım malzemesi gönderiyoruz. Elbette ki bugün yüreğimiz İzmir'den yana, burada mağdur olan her bir vatandaşımızla beraber. Tırımızın içerisinde bin gıda kolisi, 500 battaniye, 500 pike, gıda ve hijyen kolilerimiz var. Oradaki çocukları unutmamak için oyuncaklar gönderdik. Şanlıurfa bu tür yardımlara her zaman hazırdır, ihtiyaç olduğu zaman bu yardımları göndermeye devam edeceğiz."

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Mehmet Çilingiroğlu müjdeyi duyurdu: Kemerleri bağlayın
Gündem

Mehmet Çilingiroğlu müjdeyi duyurdu: Kemerleri bağlayın

ABD'de yaşayan Prof. Dr. Mehmet Çilingiroğlu, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile ilgili müjdeli bir haber verdi.

Macron için flaş talep: Ülkemize girdiği an yakalayın
Dünya

Macron için flaş talep: Ülkemize girdiği an yakalayın

Fas'ta bir insan hakları derneği, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron hakkında suç duyurusu yaparak, ülke topraklarına girmesi halinde yaka..
Bu da sana ders olsun! Şaklaban Merdan'ın algı operasyonu Tunç Soyer'in itirafına takıldı
Gündem

Bu da sana ders olsun! Şaklaban Merdan'ın algı operasyonu Tunç Soyer'in itirafına takıldı

CHP ve HDP yandaşı Tele 1'in Genel Yayın Yönetmeni Merdan Yanardağ'ın canlı yayındaki 'deprem' provokasyonu, CHP'li İzmir Büyükşehir Belediy..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay