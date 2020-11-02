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Aktüel Türkiye İzmir için tek yürek
Aktüel

Türkiye İzmir için tek yürek

Yeniakit Publisher
2020-11-02 14:21:20 -
Türkiye İzmir için tek yürek

ANKARA (AA) - Ankara'nın Kahramankazan Belediyesi, merkez üssü Ege Denizi'nin Seferihisar açıkları olan 6,6 büyüklüğünde deprem nedeniyle İzmir'e 2 bin battaniye gönderdi.

Depremzedelerin yaralarının sarılmasına katkı sunmak için tüm Türkiye'den İzmir'e yardım malzemeleri gönderilmesine devam ediliyor.

Kahramankazan Belediyesinde gerçekleştirilen meclis toplantısının ardından battaniyeleri taşıyan tır belediye binası önünden İzmir'e uğurlandı.

Uğurlama törenine Kaymakam Engin Aksakal, Belediye Başkanı Serhat Oğuz ve belediye meclis üyeleri ile vatandaşlar katıldı.

Belediye Başkanı Oğuz, yaptığı açıklamada, İzmir'de meydana gelen depremde hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifa diledi.

Deprem haberini alır almaz belediye olarak neler yapabileceklerini düşündüklerini ifade eden Oğuz, "Devletimizin İzmir'de vatandaşlarımızın tüm ihtiyaçlarını karşıladığını biliyoruz. Ancak biz de çorbada tuzumuzun bulunması için hazırladığımız yeni battaniyeleri İzmir'de depremzede vatandaşlarımıza gönderiyoruz. Allah birliğimizi, beraberliğimizi daim etsin, felaketlerden muhafaza eylesin. İzmirli kardeşlerimize bir sıcak el de Kahramankazan'dan." dedi.


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