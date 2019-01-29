Türkiye İran’dan petrol alımını durdurdu

Türkiye’nin İran’dan ham petrol ithalatıABD’nin yaptırımlarını açıkladığı 2018 Mayıs ayından bu yana giderek azaldı ve kasımda tamamen sıfırlandı. Ham petrol ihtiyacı sırasıyla Irak, Kazakistan, Rusya Federasyonu, Kuveyt, Nijerya, Suudi Arabistan ve Azerbaycan’dan karşılandı.

Ana rota Irak

Irak’tan petrol alımı 2018 Haziran-Kasım aylarında bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 67,85 yükselerek 4 milyon 671 bin tona yükseldi. Bu miktar 2017 Haziran-Kasım döneminde 2 milyon 783 bin ton olarak kayıtlara geçmişti.