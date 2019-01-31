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Türkiye İMSAD Ocak 2019 Sektör Raporu

Raporda, inşaat malzemeleri iç pazarının bu yıl küçülebileceği ancak önemli bir çıkış yolu olarak görülen ihracatta artış yaşanacağı vurgulandı- 2019 yılında inşaat malzemeleri ihracatının yüzde 7-8'lik artışla 22,8 milyar dolara ulaşabileceği belirtilen raporda, yüksek döviz kurları nedeniyle ithal edilen ürünler yerine yurt içinden tedarikin öne çıkacağı ve yenileme pazarının hareketleneceğine işaret edildi

31 Ocak 2019 Perşembe 13:40
Türkiye İMSAD Ocak 2019 Sektör Raporu

İSTANBUL (AA) - Türkiye İnşaat Malzemesi Sanayicileri Derneği'nin (Türkiye İMSAD), sektörün çatı kuruluşu olarak hazırladığı Ocak 2019 Sektör Raporu'nda, inşaat malzemeleri iç pazarının bu yıl küçülebileceği ancak önemli bir çıkış yolu olarak görülen ihracatta artış yaşanacağı belirtildi.

Raporda, Türkiye ekonomisinin bu yıl hükümetin uyguladığı politikalar ile bir dengelenme süreci içinde olacağı, dış ticaret açığı ile cari açık azaltılırken, enflasyon ve faiz oranlarının düşürülmesinin amaçlandığı dengelenme sürecinde, ekonomik büyümede yavaşlama öngörüldüğü, bu çerçevede uygulanacak politikalardan inşaat sektörünün de etkileneceği kaydedildi.

Resmi veriler açıklanmamış olmakla birlikte 2018'i yüzde 1-2 küçülme ile kapatan inşaat sektörünün, ekonomide uygulanacak sıkılaştırıcı politikalar ve sektörün kendi içindeki mali sıkıntılar nedeniyle 2019'da da küçüleceğinin öngörüldüğü raporda, ilk 2 çeyrekteki sert daralmalar sonrası üçüncü ve dördüncü çeyrekte toparlanma beklenen inşaat sektöründe, yıl sonunda yüzde 3-4 arasında küçülme beklendiği aktarıldı.

2018 yılının ikinci yarısında yaşanan gelişmelerin reel sektördeki tüm firmaların mali yapılarını olumsuz etkilediği, firmaların nakit akışları ve karlılıklarının bozulduğu belirtilen raporda, şunlar kaydedildi:

"Buna bağlı olarak firmaların kredi geri ödemelerinde de sorunlar yaşanmaya başladı. İnşaat sektöründeki firmaların bir bölümü de aynı sıkıntı ile karşı karşıya kaldı. Bu nedenle 2019 yılında firmaların mali yapılarını iyileştirmeye yönelik kredilerin yeniden yapılandırılması gibi finansal iyileştirmelere ihtiyaç duyuluyor.

Konut ve ticari gayrimenkul piyasasını oluşturan yapıların arz, talep ve fiyatlarında son yıllarda önemli dalgalanmalar ortaya çıktı. Bunun önemli bir nedeni arzın çok hızlı genişlemesi oldu. İnşaat sektörü ve inşaat malzemeleri sanayisi de hızlı büyüyen bu arzdan olumlu beslendi. Ancak 2019 ve muhtemelen 2020 yıllarında konut ve ticari gayrimenkul piyasalarındaki dengelerin yeniden kurulacağı ve daha sağlıklı arz, talep ve fiyat dengelerine ulaşılacağı öngörülüyor. "


- "Kamudan yeni düzenlemeler bekleniyor"


Raporda, 2019 yılında inşaat sektörünün kamudan önemli beklentileri bulunduğu, öncelikle konut satışlarına yönelik desteklerin kalıcı olmasının istendiği belirtilerek, Emlak Katılım Bankası'nın bu yıl faaliyete geçeceği, bankanın ipotekli konut ve gayrimenkul finansmanı alanında faaliyet göstermesinin sektörün finansal açıdan rahatlamasına destek olacağı aktarıldı.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığının, müteahhitlerin sınıflamasına yönelik düzenlemeleri hayata geçireceği, böylece piyasanın oyuncuları düzenlemiş olacağı, kentsel dönüşüm ile ilgili olarak da iyileştirici ve hızlandırıcı adımların beklendiği vurgulanan raporda, kamudan kesinleşmiş alacakların ödenmesi, fiyat farkı kararnamesi ve KDV alacaklarının ödenmesinin de diğer beklentiler arasında yer aldığı bildirildi.


- "İnşaat malzemeleri iç pazarı 2019’da küçülebilir"


Türkiye İMSAD Ocak 2019 Sektör Raporu'nda, inşaat malzemeleri iç pazarının ekonomideki yavaşlama ve inşaat sektöründeki küçülme beklentilerine bağlı olarak 2019 yılında küçülebileceğinin öngörüldüğü, alt sektörlerin pazarlarında farklı gelişmelerin yaşanabileceği inşaat malzemeleri iç pazarı genelinde yüzde 5-10 arasında bir küçülme olasılığı bulunduğu kaydedildi.

Raporda, şu değerlendirmelere yer verildi:

"2019 yılında iç pazarda inşaat sektörü ve inşaat malzemeleri sanayisinde beklenen zayıflama nedeniyle sanayi için ihracat önemli bir çıkış yolu olarak öne çıkıyor. 2019 yılında inşaat malzemeleri ihracatında yüzde 7-8 arasında bir artış olacağı ve ihracatın 22,6-22,8 milyar dolara ulaşabileceği öngörülüyor. Tüm alt sektör grupları için ihracat pazarlarında yaşanan iyileşmenin devam etmesi bekleniyor.

Bu yıl iç pazarda, önceki yıllardan farklı olarak iki gelişme alanı bulunuyor. Bunlardan ilki, yeni inşaat işlerinde talebin azalması ile birlikte son yıllarda ertelenen yenileme talebinin 2019 yılında hareketlenebileceği, diğeri ise inşaat malzemeleri ithalatındaki gerilemenin 2019 yılında da devam edeceği yönünde. Yüksek döviz kurlarının ithalatı sınırlamaya devam edeceği ve bu nedenle ithalat yerine yurt içinden tedarikin daha belirgin şekilde öne çıkması bekleniyor."

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Haber Tarihi: 31 Ocak 2019 Perşembe 13:40
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