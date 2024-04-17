Türkiye ile savaşın son provasını yaptılar! Tanklar yürümeye başladı, füzeler ateşlendi
Yunanistan, Türkiye'ye yönelik savaş provalarını sürdürüyor. Yunanistan Silahlı Kuvvetleri topçu birlikleri 12 boyunca atış eğitim tatbikatı yaptı.
Yunanistan Silahlı Kuvvetleri topçu birlikleri 12 gün boyunca deniz bölgelerinde atış eğitim tatbikatı gerçekleştirdi.
İçişleri ve Adalar Yüksek Askeri Komutanlığı (ASDEN) sorumluluk bölgesinde 1-12 Nisan tarihleri arasında Ege’de topçu birlikleri gece gündüz gerçek mermilerle eğitim atış tatbikatı gerçekleştirdi.
Konuya ilişkin yapılan açıklamada belirtildiği üzere, atışların gerçekleştirilmesi sırasında personelin, silah sistemlerinin teknik ve taktik kullanımına yönelik yüksek düzeyde operasyonel eğitiminin memnuniyet verici olduğu ifade ediliyor.
Kaynak. Birlik Gazetesi
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