Türkiye ile İngiltere arasında Brexit fırsatı

Türkiye’de İngiliz Ticaret Odası (BCCT) Başkanı Chris Gaunt, Cumhurbaşkanlığı 100 Günlük İcraat Programı’nda yer alan “Brexit sonrası süreçte Birleşik Krallık ile ticari ve ekonomik ilişkilerin zemininin sağlamlaştırılmasına yönelik çalışma yapılması” hedefini değerlendirdi.

Türkiye ve İngiltere arasındaki bağları kuvvetlendirmek için kurulan her yeni iş birliğinin motivasyonlarını artırdığını belirten Gaunt, iki ülke arasındaki ekonomik ilişkilerin Brexit sürecinden sonra da yakın bir şekilde devam etmesini sağlamak istediklerini söyledi.

Gaunt, iki ülke arasındaki ticaretin yılın ikinci çeyreğinde oldukça başarılı seyrettiğine işaret ederek, “BCCT’nin karşılıklı son ticaret rakamları, Birleşik Krallık-Türkiye ticaretinin güçlenerek büyümekte olduğunu gösteriyor. Birleşik Krallık ile Türkiye arasındaki mal ve hizmet ticareti, bir önceki yıla oranla geçen yıl yüzde 14,6 artışla 18,2 milyar pound (yaklaşık 23 milyar dolar) oldu” dedi.