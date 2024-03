Türkiye ile dost ülke arasında imzalar atıldı!

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Birleşmiş Milletler Kadının Statüsü Komisyonunun 68'inci Oturumu için geldiği New York'ta çeşitli ikili görüşmeler de gerçekleştiriyor.

Bu kapsamda Göktaş, Fas Dayanışma Sosyal İçerme ve Aile Bakanı Aawatif Hayar ile bir araya geldi. İki Bakan, Türkevi'ndeki görüşmenin ardından "Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile Fas Krallığı Dayanışma, Sosyal İçerme ve Aile Bakanlığı Arasında Sosyal Hizmetler Alanında İşbirliğine Dair Mutabakat Zaptı" imzaladı.

Söz konusu mutabakat zaptı ile iki ülke arasında sosyal hizmetler alanında işbirliğinin geliştirilmesi ve genişletilmesi amaçlanıyor.

NEYAD paneline katıldı

Öte yandan Bakan Göktaş, Nil Eğitim ve Yardımlaşma Derneği (NEYAD) tarafından Türkevi'nde düzenlenen "Kadınları ve Kız Çocukların Güçlendirme: Politik, Ekonomik, Sosyal Yaşamda Liderliğe Hazırlama" konulu panele de katıldı.

NEYAD Başkanı Ayşe Nilgün Diptaş'ın açılış konuşmasını yaptığı panelde, "onur konuğu" olarak yer alan Göktaş, kadınları ve kız çocuklarını güçlendirmenin aşırı yoksulluğu sona erdirmek ve dayanıklı, demokratik toplumları teşvik etmek için önemli olduğunu belirtti.

Kadınların sivil toplumda ve siyasette aktif rol oynadığında hükümetlerin daha açık, duyarlı ve şeffaf olma eğiliminde olduğuna dikkati çeken Göktaş, "Kadınlar müzakere masasına oturduğunda barış anlaşmaları daha kalıcı olur." diye konuştu.

"Kadınların ekonomik hayata aktif katılımı son derece önemli"

Eşik haklar ve fırsatlarla güçlendirilen kadınları ve kız çocuklarını ilerlemenin ve büyümenin temel itici gücü olarak nitelendiren Bakan Göktaş, şunları kaydetti:

"Bu anlamda kadının sosyal statüsünün yükseltilmesi ve kadın-erkek eşitliğinin hukuki açıdan sağlanması büyük önem taşımaktadır. Ülkelerin ekonomik refahının ve kalkınmasının sağlanabilmesi için kadınların ekonomik hayata aktif katılımı son derece önemlidir. Bu gerçeğin çok iyi farkındayız. Türkiye, yaklaşık 22 yıldır insan odaklı bir bakış açısıyla kadın haklarını ve adaleti savunuyor. Kadın istihdamının önündeki yapısal, sosyal ve diğer engelleri kaldırmaya yönelik tedbirlerle kadın katılımını ve istihdamını artırdık. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde stratejik belgeleri, eylem planlarını hazırlıyor ve uyguluyoruz.

12. Kalkınma Planı'nda kadınların hayatın her alanından eşit şekilde faydalanmasının, her türlü şiddet ve ayrımcılıktan uzak yaşamasının önemini vurguladık. Kadınların ekonomik ve sosyal hayata daha fazla katılımını, hak ve fırsatlardan eşit şekilde faydalanmalarını sağlamak amacıyla Kadının Güçlenmesi Strateji Belgesi ve Eylem Planını da güncelleyerek hayata geçirdik. Bu belge, Türkiye'de kadının güçlendirilmesi alanında kaydettiğimiz ilerlemeyi daha da ileriye taşımak için büyük bir adımdır. Kadınların her alanda aktif katılımını sağlayacak adımlar attık ve atmaya devam edeceğiz."