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Gündem Türkiye ile Azerbaycan'dan Kazakistan flaş hamlesi!
Gündem

Türkiye ile Azerbaycan'dan Kazakistan flaş hamlesi!

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Azerbaycan Dışişleri Bakanı Jeyhun Bayramov ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede, Kazakistan'daki son gelişmelerin ele alındığı bildirildi.

Yeniakit Publisher
2022-01-06 09:27:00 -
Türkiye ile Azerbaycan'dan Kazakistan flaş hamlesi!

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Azerbaycan Dışişleri Bakanı Jeyhun Bayramov ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Görüşmede, Kazakistan'daki son gelişmelerin ele alındığı bildirildi.

Kazakistan'da dün başlayan protesto gösterileri, ülkenin en büyük kenti Almatı'da şiddet eylemleri ve silahlı çatışmalara sahne oldu.

Kazakistan İçişleri Bakanlığı, şimdiye dek yaklaşık 300 kişinin yaralandığını duyurdu.

Bununla birlikte KGAÖ liderleri, ülkeye barış gücü konuşlandırma kararı aldı.

 

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