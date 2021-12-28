Türkiye ile alay eden Rüştü alay edilecek duruma düştü

Her fırsatta "ekonomi" üzerinden AK Parti hükümetini hedef alan eski Merkez Bankası Başkanı Rüştü Saraçoğlu, dolar tepetaklak olunca matematik formülleri ile olayı izah etmeye çalıştı.

Dolar ve euro hızla yükselirken "Amerikalının önlenemez yükselişi" ve "Avrupalı da boş durmuyor" şeklinde paylaşımlarda bulunan ve Türkiye ile aklınca alay etmeye kalkan Saraçoğlu, kafayı iyice sıyırdı.

Türk Lirası ile alay ederken rezil olup alay edilecek duruma düşen Saraçoğlu, doların tepetaklak olması sonrası kendince matematik hesapları yaparak durumu kurtarmaya çalıştı.

Provokatif paylaşımlar yaparak halkı hükümete karşı galeyana getirmeye çalışan Saraçoğlu, geçtiğimiz günlerde sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şunları kaydetmişti:

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın yaptığı açıklaması sonrası dolar sert bir şekilde çakılırken "uzman ekonomist" olarak geçinen Saraçoğlu rezil olarak resmen morardı. Kepazeliğini matematik hesapları yaparak örtbas etmeye çalışan Saraçoğlu şunları paylaştı: