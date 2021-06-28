Türkiye için vekilliği bıraktı

Münübe Yılmaz

İktidar partisi Birleşik Rusya'nın yerel milletvekili Andrey Bersenyev, Türkiye'de oturum izni almak için milletvekilliğini bıraktı. Rus kanunlarına göre federal ya da yerel meclislerde milletvekili olanların çifte vatandaşlık veya yabancı ülkede oturma izni alması yasak. Bundan dolayı tercihini Türkiye'den yana kullanan Çelyabinsk bölgesinin Miasskiy şehrinin vekillerinden Bersenyev'in Türkiye'deki işlerini yürütmek için 6 aydan fazla devamlı ikamet etmek zorunda olduğu için bu kararı aldığı söyleniyor. Bersenyev'den boşalan koltuk için 19 Eylül'deki genel seçimlerde yeni bir isim seçilecek.