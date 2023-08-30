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Gündem Türkiye için flaş tarih verildi! Herkes baksın, o tarihten sonra tam 6 ay boyunca devam edecek
Gündem

Türkiye için flaş tarih verildi! Herkes baksın, o tarihten sonra tam 6 ay boyunca devam edecek

Yeniakit Publisher
2023-08-30 21:30:31 - 2023-08-30 21:30:30
Türkiye için flaş tarih verildi! Herkes baksın, o tarihten sonra tam 6 ay boyunca devam edecek

Meteoroloji uzmanı Kerem Ökten, sosyal medya hesabından Türkiye için flaş bir tarih verdi. Ökten, yağmurların başlayacağı tarihi açıkladıktan sonra 6 ay devam edeceğini müjdeledi.

Meteoroloji uzmanı Kerem Ökten, sosyal medya hesabından ara verdiği paylaşımlarına yeniden devam ediyor. 

Ökten son olarak sosyal medya hesabından Türkiye hakkında vatandaşları çok yakından ilgilendiren bir tarih verdi. 

“6 Eylül’de tam rahatlamaya başlayacağız”

Ökten, "1 Eylül ile birlikte kırılmaya başlayacak sıcakların ardından, 6 Eylül'de tam olarak rahatlamaya başlayacağız." dedi. 

“6 ay boyunca bol yağış bekleniyor”

Daha sonra sözlerine devam eden Ökten, "Eylül ayında yağışlı gün sayısı artacak. Ekim ayından itibaren 6 ay boyunca Türkiye'de bol yağış bekleniyor. Her El nino Sonbahar ve Kışı bol yağışlı geçiyor..." ifadelerini kullandı.  

 
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