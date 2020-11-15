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Aktüel Türkiye Grand Prix'sinde ilk 3'e giren pilotlara kupalarını TBMM Başkanı Şentop verdi
Aktüel

Türkiye Grand Prix'sinde ilk 3'e giren pilotlara kupalarını TBMM Başkanı Şentop verdi

Yeniakit Publisher
2020-11-15 15:30:02 -
Türkiye Grand Prix'sinde ilk 3'e giren pilotlara kupalarını TBMM Başkanı Şentop verdi

İSTANBUL (AA) - Formula 1 DHL Türkiye Grand Prix'sinde ilk 3'e giren pilotlara kupalarını TBMM Başkanı Mustafa Şentop verdi.

Intercity İstanbul Park Pisti'nde düzenlenen yarış sonrası yapılan törende Mustafa Şentop, birinci olan Mercedes pilotu Lewis Hamilton, ikinci sıradaki Racing Point sürücüsü Sergio Perez ve üçüncülüğü alan Ferrari'den Sebastian Vettel'e kupalarını takdim etti.

Kupa töreninden sonra büyük sevinç yaşayan pilotlar, podyuma çıkmalarını kutladı.

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