Türkiye görüşmeleri öncesi yaşandı! Suriye'de sır gibi ölüm

Suriye Devlet Başkanı'nın Özel Medya Danışmanı olan ve Türkiye- Suriye arasındaki olası görüşmelerde yer alması beklenen Luna eş-Şibil, Şam'a giden yollardan birinde geçirdiği trafik kazasının ardından eş-Şami Hastanesi'nde hayatını kaybetti. Bu şüpheli olay, "Kaza mı yoksa suikast mi?" sorusunu akıllara getirdi.

Suriye ile Türkiye arasında ilişkilerde yeni bir döneme girildi ve Beşar Esad ile Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan karşılıklı olarak ılımlı mesajlar verdi. Ülkeler arasında yeniden diyaloğun başlaması için gerekli adımların atılması planlanırken, o görüşmelerde yer alması beklenen kilit isimlerden biri olan Esad'ın özel danışmanı Luna El Şibil salı öğleden sonra Şam'a giden yollardan birinde trafik kazası geçirdi.

Kendisini taşıyan aracın savrularak yoldan çıkması sonucu ağır şekilde yaralanan Sibil, kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Olayla ilgili gizemli bir durum olduğu ve zırhlı bir aracın arkadan çarparak arabayı yolun ortasına ittiği yönünde çeşitli haberler yayıldı. Bir başka habere göre ise kendisine çarpan aracın ön kısmında metal bir destek bulunuyordu ve bu da eş-Şibil'in ciddi bir beyin kanaması geçirmesine neden oldu.

Hayatını kaybeden Şibil'in, Türkiye ile Suriye arasındaki olası görüşmelerde önemli bir aktör olması bekleniyordu. Ayrıca Şibil'in general kocası ise İran destekli Haşdi Şabi tarafından geçtiğimiz günlerde Esad'ın Şam'da bulunan sarayından özel operasyonla tutuklanmıştı.

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Luna Şibil kimdir?

1975 yılında Suriye'nin Süveyda kentinde doğan Şibil, 2003-2010 yılları arasında Katar'ın Al Jazeera televizyonunda çalıştı. Dürzi bir aileden gelen Şibil, 2020'den bu yana Suriye Cumhurbaşkanlığı Siyasi ve İletişim Ofisi'nde Esad'ın "Özel Medya Danışmanı" olarak çalışıyordu.

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