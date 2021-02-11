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Ekonomi Türkiye Finans’tan IBAN’sız, 7/24 para transferi
Ekonomi

Türkiye Finans’tan IBAN’sız, 7/24 para transferi

Türkiye Finans, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) duyurduğu para transfer sistemi FAST’i (Fonların Anlık ve Sürekli Transferi) uygulamaya alarak müşterilerinin 7 gün 24 saat para transferi yapabilmelerine olanak sağlıyor.

Yeniakit Publisher
2021-02-11 15:20:00 -
Türkiye Finans’tan IBAN’sız, 7/24 para transferi

Türkiye Finans Nakit Yönetimi ve İşlem Bankacılığı Satış Müdürü Melis Tosun Arslan, uzun zamandır dijitalleşmeye yaptıkları yatırımlar sayesinde Türkiye Finans’ın bankacılık sektörünün dijital dönüşüm sürecine en hızlı uyum sağlayan bankalardan biri olduğunu belirtti. Arslan, şunları kaydetti: “Ödeme, tahsilat ve tedarik zinciri çözümlerinin yanı sıra, 7 gün 24 saat kesintisiz para transferi alma ve gönderme hizmetimizle de müşterilerimizin yanındayız. Dijitalleşme çalışmalarımız kapsamında öncüleri arasında yer almaktan gurur duyduğumuz, Merkez Bankası ile birlikte geliştirdiğimiz FAST projemizi de bu kapsamda müşterilerimizin kullanımına sunduk. FAST ile 7 gün 24 saat bankacılık işlemlerinin kesintisiz ve hızlı yapıldığı yepyeni bir döneme girdik. Üstelik yine Merkez Bankası ve BKM iş birliği içerisinde geliştirdiğimiz KOLAS projemiz ile FAST’ı birleştirerek, 26 haneli IBAN numarasına gerek kalmadan müşterilerimizin diğer bankalardan para almalarını ve göndermelerini sağladık.”

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