Türkiye Finans’tan avantajlı leasing paketi

Türkiye Finans, “Uzmanından Leasing” ismini taşıyan avantajlı “Leasing” paketini piyasaya sundu. Finansal kiralama yapmak isteyen firmalara yüzde 1 KDV avantajı sağlayan Banka, sadece “Leasing”e konu olan alanlarda değil tüm yatırım alanlarında tek bir paket halinde firmaları fonlayabiliyor.

Hayata Katılım Bankası stratejisi ile beklentileri aşan ürün ve hizmetler sunmayı hedefleyen Türkiye Finans, müşterilerinin ihtiyacı olan finansmana rahatlıkla ulaşmalarını sağlayarak, en kârlı yatırımlarında onlara destek oluyor.

Ödeme koşullarında esneklik

Katılım Bankacılığı prensipleri ile geri ödeme koşullarında esneklik arayan müşterilere yüzde 1 KDV avantajı sunan Türkiye Finans; yatırımlarını finanse etmek, rekabetçi gücünü artırmak veya yeni iş kurmak isteyen tüm işletmelere farklı bir “Leasing” şirketi üzerinden değil, banka bünyesindeki uzman kadrosu ile hızlı ve etkin bir şekilde hizmet sunuyor.

“Hayata Katılım Bankası” mottosunu benimseyen Türkiye Finans, Türkiye genelindeki 300 şubesi ile müşterilerinin ihtiyaçlarına cevap veren, yenilikçi ürün ve hizmetler sunmaya devam edecek.