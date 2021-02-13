Türkiye Finans, yatırımcıya ‘sahibi gibi’ hissettiriyor

Reklam filmlerinde, TFXTARGET’ın her yaştan ve kesimden herkesin kolaylıkla yatırımlarını değerlendirebileceği mobil bir platform olduğu vurgulanırken; platforma eklenen hisse senedi ve yatırım fonu alım-satımı özellikleri ise “hissedarsan sahibi gibi hissedersin” söylemiyle dikkat çekiyor. Filmlerde yer alan farklı yaş ve ilgilere sahip karakterlerin, TFXTARGET’ın sadece yatırımlarını değerlendirdikleri bir platform olmasının ötesinde, bu yatırımlara değer kazandıran hisse senetleri ve yatırım fonlarını kolaylıkla alıp satabilecekleri bir platform olduğu esprili bir dille anlatılıyor.