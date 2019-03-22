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"Türkiye e-ihracat hacmini hızlı artıracak potansiyele sahip"

Ege Deri ve Deri Mamulleri İhracatçıları Birliği Başkanı Erkan Zandar:- "Ülkemiz, 831 milyar dolarlık e-ticaret hacmine sahip Asya ile 346 milyar dolarlık Avrupa arasında yer almaktadır. Buradaki konumumuzdan dolayı yeni bir merkez olarak e-ihracat hacmini çok hızlı bir şekilde arttırabilecek potansiyele sahip"

22 Mart 2019 Cuma 12:04
"Türkiye e-ihracat hacmini hızlı artıracak potansiyele sahip"

İZMİR (AA) - Ege Deri ve Deri Mamulleri İhracatçıları Birliği Başkanı Erkan Zandar, "Ülkemiz, 831 milyar dolarlık e-ticaret hacmine sahip Asya ile 346 milyar dolarlık Avrupa arasında yer almaktadır. Buradaki konumumuzdan dolayı yeni bir merkez olarak e-ihracat hacmini çok hızlı bir şekilde arttırabilecek potansiyele sahip." dedi.

Zandar, Ege İhracatçı Birliklerinde (EİB) düzenlenen basın toplantısında, 25 Mart'ta gerçekleştirilecek "e-İhracat Zirvesi"ni, her yıl ortalama yüzde 25 büyüyen uluslararası e-ticaret karşısında Türk üreticileri için fırsat alanı olarak gördüklerini ifade etti.

2014 yılında 1,3 trilyon dolar olan e-ticaret hacminin geçen sene 2,8 trilyon dolara ulaştığına dikkati çeken Zandar, "Dünyadaki ticaret hızla e-ticarete yönüne kayıyor. Bu rakamın 2019 yılı sonunda 3,5 trilyon doları aşması ve 2021'de ise 5 trilyon dolara yaklaşacağı öngörülüyor." diye konuştu.

Egeli üreticilerin, eski Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci'nin teşvikiyle e-ihracat sitelerine üye olduğunu vurgulayan Zandar, Türkiye'nin bu alandaki potansiyeli yakalaması gerektiğine işaret etti.

EİB olarak İzmir'i e-ihracat merkezine dönüştürmeyi hedeflediklerini kaydeden Zandar, şöyle konuştu:

"e-ihracat, Türkiye ekonomisinin büyümesi için kilit bir öneme sahip. Bunun için firmalarımızın pek çok farklı alanda bilgi sahibi olması gerekiyor. Bizim de bu konuda firmaları teşvik etmemiz gerekiyor. Türkiye'de 2017 yılı resmi verilerine göre toplam ihracat içinde binde 3'lük paya sahip olan e-ihracat, 500 milyon doları aştı. Türkiye'nin e-ihracatında ilk sırada, hazır giyim ve tekstil ürünleri yer almaktadır. Ülkemiz, 831 milyar dolarlık e-ticaret hacmine sahip Asya ile 346 milyar dolarlık Avrupa arasında yer almaktadır. Buradaki konumumuzdan dolayı yeni bir merkez olarak e-ihracat hacmini çok hızlı bir şekilde arttırabilecek potansiyele sahip."

Ege Deri ve Deri Mamulleri İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Üyesi Halil Gündoğdu ise dünya ticaretinin e-ihracat üzerinden ilerlediğini, bu duruma hem ticaret hem üretim yapan firmaların hazır olmaları gerektiğini dile getirdi.

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Haber Tarihi: 22 Mart 2019 Cuma 12:04
  1. EİB
  2. e-İhracat
  3. ekonomi
  4. Erkan Zandar
  5. e-ticaret
  6. online alışveriş
  7. perakendecilik

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