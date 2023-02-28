Türkiye depremini önceden tutturan Hoogberts yeni deprem için tarih verdi! Tedirgin eden gelişme

Kahramanmaraş merkezli meydana gelen, 11 ilde binlerce can kaybına ve ölümlere neden olan depremi 3 gün öncesinden bilen Frank Hoogerbeets, yeni uyarıda bulundu. Mart ayının ilk haftasına dikkat çeken deprem uzmanı Hoogerbeets, depremlerin gerçekleşeceğini ve bu depremlerin 6'nın üzerinde gerçekleşeceğini belirtti.

MART'IN İLK HAFTASINA DİKKAT!

Söz konusu dönemde, Dünya, Merkür ve Satürn gezegenlerinin yakınlaşacağını söyleyen Hoogerbeets, bunun büyük depremlere neden olabileceğini savundu. Hoogerbeets, şunları söyledi: "Mart ayının ilk haftası çok kritik. 2'sinde kritik gezegen geometrisinin yakınsamasını görüyoruz. Bu çok önemli olacak. Ayın 2'sinde 9 saat içerisinde Dünya'yı da içeren bir gezegensel kavuşum olacak. Bu Dünya, Merkür ve Satürn olacak. Bu kritik olacak.



BUNU KÜÇÜMSEMEMELİYİZ

Sonuç olarak muhtemelen ayın 3'ü veya 4'ü civarında, büyük bir sismik olay olabilir. Ayrıca dolunay veya ayın 6 ile 7'si gibi de olabilir. Abartmıyorum. Korku yaratmaya çalışmıyorum. Bu bir uyarı. Çünkü kritik gezegen geometrisinin sismik olaylara neden olduğu biliniyor. Bunu küçümsememeliyiz.

Mart ayının bu ilk haftasında büyüklüğü 6'nın çok üzerinde olan birden fazla sismik olay olabilir. Bilmenin bir yolu yok. Yine 7'nin çok üzerinde, 8'in çok üzerinde bir sismik olay olabilir."

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