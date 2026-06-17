Filistin meselesi sebebiyle boykot edilen dev pizza zinciri satılıyor! İşte yeni sahibi
İsrail'e verdiği destek sebebiyle boykot edilen firmalardan biri olan Pizza Hut, küresel pazardaki artan rekabet baskısı ve azalan talep nedeniyle 2,7 milyar dolarlık dev bir anlaşmayla satılıyor. Yum Brands bünyesindeki markanın Çin operasyonları Yum China’ya devredilirken, küresel faaliyetlerinin geri kalanı özel sermaye şirketi LongRange Capital’a geçti. Rakibi Taco Bell gibi zincirlerin gerisinde kalarak pazar payı kaybeden pizza devi, bu hamleyle yeniden yapılanma sürecine giriyor.