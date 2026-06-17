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Ekonomi
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Yeniakit Publisher
Filistin meselesi sebebiyle boykot edilen dev pizza zinciri satılıyor! İşte yeni sahibi
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Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Filistin meselesi sebebiyle boykot edilen dev pizza zinciri satılıyor! İşte yeni sahibi

İsrail'e verdiği destek sebebiyle boykot edilen firmalardan biri olan Pizza Hut, küresel pazardaki artan rekabet baskısı ve azalan talep nedeniyle 2,7 milyar dolarlık dev bir anlaşmayla satılıyor. Yum Brands bünyesindeki markanın Çin operasyonları Yum China’ya devredilirken, küresel faaliyetlerinin geri kalanı özel sermaye şirketi LongRange Capital’a geçti. Rakibi Taco Bell gibi zincirlerin gerisinde kalarak pazar payı kaybeden pizza devi, bu hamleyle yeniden yapılanma sürecine giriyor.

#1
Foto - Filistin meselesi sebebiyle boykot edilen dev pizza zinciri satılıyor! İşte yeni sahibi

Yum Brands kendi bünyesindeki ünlü fast-food markası Piza Hut'ı 2,7 milyar dolar karşılığında satacağını açıkladı. Kürselleşen dünyayla birlikte artan rekabet giderleri ve tüketici harcamalarındaki yavaşlama bu kararın alınmasına sebebiyet verdi.

#2
Foto - Filistin meselesi sebebiyle boykot edilen dev pizza zinciri satılıyor! İşte yeni sahibi

Pizza Hut’ın Çin ana karasındaki faaliyetleri 1,2 milyar dolar karşılığında Yum China tarafından satın alınacak. Zincirin geri kalanı ise küresel operasyonları 1,5 milyar dolar karşılığında özel sermaye şirketi LongRange Capital’a devredilecek.

#3
Foto - Filistin meselesi sebebiyle boykot edilen dev pizza zinciri satılıyor! İşte yeni sahibi

Pizza Hut son dönemlerde kendi rakip firmalarına göre daha zayıf performans sergiledi. Özellikle Taco Bell gibi büyük zincir restoranlara karşı geride kalan pizza devi büyüme hızının yavaşlaması ve pazar payı kaybı nedeniyle zincirin geleceğine ilişkin devretme kararına yöneldi.

#4
Foto - Filistin meselesi sebebiyle boykot edilen dev pizza zinciri satılıyor! İşte yeni sahibi

Artan sermaye giderleri ve fast-food zincirlerindeki maliyet sıkıntısıyla mücadele içinde olan dev firmanın geleceği ise merak konusu oldu.

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Yorumlar

ata

farkındaysanız yavaş yavaş herşey çin işi oluyor...
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