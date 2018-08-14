Türkiye defterini kapatan Eto'o'nun yeni takımı belli oldu

Süper Lig macerasını sonlandıran 37 yaşındaki Kamerunlu futbolcu Samuel Eto'o, Qatar Sports Club'a transfer oldu.

Katar Ligi takımlarından Qatar Sports Club, Atiker Konyaspor ile yolları ayrılan Samuel Eto'o ile bu akşam yerel saatle 20: 00'de düzenlenecek törenle sözleşme imzalayacaklarını duyurdu.

Yıldız futbolcu, geçtiğimiz sezon oynadığı 29 maçta 12 gol 5 asistlik performans sergiledi.

Kaynak: Skorer