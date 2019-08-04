Türkiye Dağ Bisikleti Şampiyonası - Türkiye Bisiklet Federasyonu tarafından Sakarya Ayçiçeği Bisiklet Vadisi'nde düzenlenen yarışlarda 300'ün üzerinde sporcu mücadele etti



SAKARYA (AA) - Türkiye Bisiklet Federasyonu tarafından Sakarya'da düzenlenen Türkiye Dağ Bisikleti Şampiyonası sona erdi. Sakarya Büyükşehir Belediyesi tarafından Camili Mahallesi'nde inşa edilen Ayçiçeği Bisiklet Vadisi'nde gerçekleştirilen yarışların ikinci gününe, İstanbul, Ankara, İzmir, Kocaeli, Rize, Sinop, Elazığ, Sakarya, Antalya, Edirne, Tekirdağ, Adıyaman, Çanakkale, Karaman, Malatya, Erzurum, Isparta, Kayseri, Mardin, Giresun, Konya, Bolu, Bursa, Kütahya, Karabük ve Yalova illerinden lisanslı 300'ün üzerinde sporcu katıldı. Sakarya Valisi Ahmet Hamdi Nayir'in startını verdiği final müsabakalarında olimpik dağ bisikleti disiplininde sporcular, 15 yaş altı erkek, 17 yaş altı kız, genç kız, 17 yaş altı erkek, master erkek 30 yaş üstü, master erkek 40 yaş üstü, master erkek 50 yaş üstü, genç erkek, elit erkek ve elit kadınlar kategorilerinde kıyasıya mücadele etti. Asfalt, kum ve çakıldan oluşan yaklaşık 5 bin metrelik pistte yapılan yarışların sonunda dereceye giren sporcu ve takımlara ödülleri verildi. Ayrıca organizasyonda çekilişle bisiklet dağıtıldı.

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